Ioana Filimon [Sursa foto: Instagram]

Ioana Filimon este fostă concurentă de la emisiunea Ferma, iar de curând vedeta a vorbit despre episoadele traumatizante din viața ei. Fosta Miss România a povestit cu lux de amănunte cum a fost bătută, maltratată și umilită de fostul iubit.

Ioana Filimon, bătută și înșelată de fostul iubit

Fosta concurentă de la „Ferma” a trecut printr-o experiență amoroasă neplăcută. Aceasta a trecut prin situații grele alături de fostul partener, care ar fi bătut-o și umilit-o în ultimul hal.

„Nu accept ca un bărbat să agreseze o femeie, dar și eu am avut parte de asta. Eu nu am reacționat că nu am conștientizat că mi se întâmplă mie. El nu a avut niciodată un motiv întemeiat. O femeie nu merită să fie bătută sau agresată verbal”, a declarat Ioana Filimon în emisiunea Teo Show.

Ioana Filimon[Sursa foto: Instagram]

Ioana Filimon a mărturisit că pe lângă faptul că a fost înșelată, a fost pusă la masă cu amanta lui. Modelul n-a știut la acel moment cine era domnișoara, însă cu timpul când a aflat, a rămas șocantă.

„Trebuie să discutăm frumos și să înțelegem ce vom face. L-am iertat, dar nu va mai continua o relație, pt că tot timpul o să-ți amintești! Pe lângă că mă înșela, m-a pus și cu acea femeie la masa. Eu nu știam”, a explicat bruneta la Teo Show.

Ioana Filimon despre relația cu Jador

În urmă cu ceva timp, Jador și Ioana Filimon și-au luat prin surprindere fanii din mediul online când cei doi au postat un filmuleț în care se sărutau și îmbrățișau cu foc. Modelul a fost protagonista celui mai nou videoclip al cântărețului, mai exact piesa Carola.

„Am filmat un videoclip împreună cu Jador, un videoclip foarte frumos, iar eu am fost personajul principal. Cam asta e totul între mine și el.”, a spus Ioana Filimon despre ipostazele excentrice dintre ea și cântăreț.