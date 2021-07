Ioana Filimon este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities, sezonul 7. Fosta Miss România va lupta pentru titlul de cea mai stilată femeie din țară

Ioana Filimon este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities 11:17, iul 30, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Miss România 2016, Ioana Filimon, a acceptat provocarea de a concura pentru titlul de cea mai stilată femeie din țară. Începând din septembrie 2021, se dă startul celui mai urmărit reality show despre modă din România, Bravo, ai stil! Celebrities.

Ioana Filimon este concurentă la Bravo, ai stil! Celebrities

Desemnată cea mai frumoasă femeie din România în 2016, Ioana Filimon este pregătită să demonstreze că nu doar trăsăturile perfecte o caracterizează, ci și stilul. Vedeta va fi concurentă în sezonul 7 Bravo, ai stil! Celebrities, care va debuta în această toamnă.

Ioana Filimon este un fotomodel de succes, atât în țară cât și în străinătate și una dintre cele mai frumoase femei din România, deținând două titluri importante de miss în palmares, Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018. Frumoasa șatenă a studiat Ingineria și Protecția Mediului, însă a rămas fidelă pasiunii sale, modelling-ul, pe care îl practică încă din adolescență.

Senzuală, feminină, dezinvoltă și cu mult rafinament, Ioana Filimon va face cu siguranță spectacol pe podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities”. Adepta unui stil de viață sănătos, celebrul fotomodel va împărtăși telespectatorilor câteva dintre trucurile vestimentare învățate de-a lungul carierei sale de la designerii cu care a colaborat și va încerca să își redefinească stilul personal.

„Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil <cu clasă>. Îmi este teamă să pierd, dar mă motivează competiția și voi da tot ce pot că să impresionez juriul și telespectatorii", spune Ioana Filimon.

Cu ceva timp în urmă, Ioana Filimon dezvăluia cum reușește să se mențină în formă și care sunt secretele sale de frumusețe. Fotomodelul spunea că nu obișnuiește să țină diete, ci preferă să aibă o alimentație diversificată, fără restricții. Totuși, ea mărturisea că apelează la tratamentele de ultimă generaţie pentru a-şi menţine fermitatea pielii şi trupul de zeiţă.

Emisiunea Bravo, ai stil! revine pe micile ecrane

Bravo, ai stil! este unicul reality show din România despre stil şi atitudine a impactat pozitiv stilul de a se îmbraca al româncelor, a devenit o sursă de inspirație pentru telespectatori și un trendsetter pe piața media încă de la primul sezon. Emisiunea s-a impus ca un adevărat spectacol al formării şi al creativităţii, a dezvoltat adevărate comunități de fani atât în fața micului ecran, cât și în mediul online, neîncetând să surprindă şi să uimească de la un sezon la celălalt.

Mai multe detalii despre noul sezon Bravo, ai stil! Celebrities reality show-ul fenomen ce va fi difuzat în toamnă, de Kanal D, vor fi furnizate, în perioada următoare, prin comunicate de presă şi informații pe toate proprietățile Dogan Media Internațional: Kanal D, Radio Impuls şi proprietăţile online: wowbiz.ro, kanald.ro, kfetele.ro, stirilekanald.ro, radioimpuls.ro.