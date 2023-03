Ioana Ghinghină are probleme de sănătate. Motivul pentru care actrița a fost nevoită să-și anuleze toate planurile: „Nu mă simt în stare”

In articol:

Ioana Ghinghină se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe din țara noastră. Vedeta se poate mândri cu o carieră de succes, însă nici din punct de vedere personal nu stă rău. De 3 ani, actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Cristi Pitulice, bărbatul cu care și-a refăcut viața după divorț.

Recent, vedeta s-a confruntat cu stări de rău, astfel că a fost nevoită să își anuleze toate planurile. Fanii s-au îngrijorat în legătură cu starea sa de sănătate.

Ioana Ghinghină, probleme grave de sănătate

Ioana Ghinghina este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde este urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa.

De această dată, totuși, vedeta și-a îngrijorat fanii după ce i-a anunțat că este nevoită să își anuleze planurile și nu se simte în stare de nicio apariție publică pe rețelele de socializare, întrucât nu s-a simțit deloc bine în urmă cu o seară.

Cu toate acestea, le-a transmis urmăritorilor să stea liniștiți, deoarece face tot posibilul să își revină.

” Dragilor, după o noapte extrem de lungă și grea, în care m-am simțit foarte rău, încerc să îmi revin. Nu mă simt în stare pentru nicio apariție pe social media, așa că lăsăm live-ul de azi pe altă dată, poate chiar mâine. Vă pup, sunt aici să vă răspund la mesaje. O săptămână frumoasă!”, a transmis Ioana Ginghină pe pagina sa de Instagram.

Tatăl Ioanei Ghinghină mai are doi copii din alte căsătorii

Dan Ghinghină, tatăl Ioanei Ghinghină, mai are doi copii din alte căsătorii. Actrița și-a cunoscut fratele vitreg când erau deja maturi, însă pe sora vitregă nu a întâlnit-o.

După ce a divorțat de prima soție, mariaj din care a rezultat un fiu, Dan Ghinghină a mai avut o relație de concubinaj, înainte de căsătoria cu mama vedetei, din care a rezultat o fiică.

„ Mama e cu 12 ani mai tânără decât tata. Să știi că tata a mai fost căsătorit o dată, prima nevastă este în America, și între mine, între cele două căsătorii, a mai făcut o fată. Eu mai am o soră vitregă. Mai am și un frate în America, dar e din căsătorie. Țin legătura cu el, el e mai mare cu 8 ani decât mine și vorbim pe social media și ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a mărturisit Ioana Ginghină, în urmă cu mai mult timp.