Ioana Ginghină a ales locația pentru nuntă! Nimeni nu s-ar fi gândit că va apela la asta: „Pe ultima sută de metri”

Ioana Ginghină este, fără doar și poate, una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar vedeta este prezentă pe micile ecrane de ani buni, intrând în suflete românilor încă de la primele sale apariții TV. Ei bine, admiratorii acesteia s-au bucurat la maxim când au aflat că și-a găsit fericirea în brațele unui alt bărbat, după divorțul de tatăl fiicei ei.

De asemenea, fanii s-au bucurat și mai mult atunci când au auzit că vedeta a decis ca ea și Cristi Pitulice să-și unească destinele, iar acum, cei doi parteneri sunt pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru fericitul eveniment.

Ioana Ginghină se pregătește să meargă la altar! Îndrăgita actriță a pornit în căutarea rochiei pe care o va purta în ziua cea mare: „Nu mă laud cu acest lucru”

Actrița a dezvăluit că nu este deloc stresată privind organizarea cununiei civile, fiind extrem de relaxată pentru că are deja locația stabilită, respectiv în curtea casei sale.

„Din ce am aflat astăzi sunt pe ultima sută de metri. Eu am venit relaxată și mi-au zis că sunt pe ultima sută de metri. Eu sunt relaxată pentru că o să am o nuntă, o civilă ca să zic așa, relaxată, la mine în curte și am venit așa să trag și eu cu ochiul, să văd ce se mai poartă, doar că s-a panicat lumea că nu am nu știu ce. Ne-am relaxat cu toții până la urmă când am aflat că de fapt locația este cea mai importantă. Dacă o ai este bine. Eu am locația, la mine în curte, frumos, cu decorațiuni. Chiar am plecat cu niște idei de la evenimentul ăsta”, a povestit Ioana Ginghină pentru EGO.ro.

Ioana Ginghină este mai emoționată pentru momentul în care va fi nașă

În cadrul aceluiași interviu, Ioana Ginghină a dezvăluit că are mai multe emoții pentru momentul când își va cununa viitori fini, căci abia atunci își dorește să fie cât mai ”extravagantă”, având calitatea de nașă.

„Lasă că am eu nunta mea, nunta mea e mică. Eu o să fiu nașă și de botez în iulie, naște fina în mai. Apoi am și nunta lor în octombrie. Când acolo vreau să mă împopoțonez. Faceți loc că vine nașa”, a mai spus Ioana Ginghină, pentru aceeași sursă.