Ioana Ginghină, declarații înainte de nuntă! Vedeta s-a pregătit până în cel mai mic detaliu: "Trebuie să vină cu flori". Actrița și Cristi Pitulice se căsătoresc astăzi | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, de mai bine de doi ani. Astăzi, cei doi îndrăgostiți vor face pasul cel mare și se vor căsători civil.

Pentru eveniment, actrița a pregătit deja totul și a avut parte de ajutor de nădejde în organizarea petrecerii.

Nunta Ionei Ghingină va fi un eveniment restrâns, dar cochet. Ceremonia și petrecerea sunt organizate în curtea vedetei, iar actrița a explicat adesea că evenimentul va fi pentru ei, pe placul lor și mai ales menit să celebreze iubirea. Ioana Ginghină va îmbrăca o singură rochie în ziua nunții, o rochie vaporoasă care să-i permită să danseze și să se distreze.

Cununia civilă va avea loc tot în curtea casei, ofițerul stării civile fiind cel care se va deplasa la vila vedetei pentru a oficializa ceremonia și a încheia actele. Alături de cei doi îndrăgostiți vor fi cei mai importanți oameni, aproximativ 40 de persoane, doar prietenii apropiați și extrem de dragi sufletului lor. Vedeta și logodnicul ei au hotărât deja că nu vor mai face și cununia religioasă, aceasta fiind singura petrecere.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice se căsătoresc sâmbăta aceasta

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice sunt gata să-și unească destinele. Actrița a fost cerută în căsătorie în urmă cu mai mult timp, iar primele planuri pentru marele eveniment au fost făcute în 2022. Vedeta și logodnicul său au totul pregătit, iar petrecerea și ceremonia vor avea loc în curtea casei.

Citește și: „Îmi doresc să nu am niciun stres cu această nuntă” Ioana Ginghină, relaxată atunci când vine vorba de nunta sa. Adevăratul motiv pentru care nu și-a cumpărat încă rochia de mireasă: „Nu am idee”

În urmă cu doar câteva zile, Ioana Ginghină a vorbit cu jurnaliștii WOWbiz.ro și ne-a dezvăluit, în exclusivitate, cum decurg pregătirile pentru eveniment, dar și dacă are emoții pentru ziua cea mare. Din fericire, actrița este foarte relaxată și spune că indiferent dacă mai ies sau nu unele lucruri, nu se supără.

Cel mai important este ca la această petrecere să se distreze toată lumea și mai ales să fie înconjurați de toți cei dragi.

"Cu pregătirile stăm bine, mai primim și câte o veste proastă, dar cum spuneam, nu totul depinde de noi. Chiar și oamenii cu care colaborez au fost uimiți când mi-au zis că nu o să am ceva din ce am povestit, iar eu le-am răspuns că noi trebuie să fim sănătoși că distracția merge și fără asta.

Citeste si: „Am rămas suflete pereche”. Ce relație are în prezent Anamaria Prodan cu Tibi Dumitrescu. Ce a dus, de fapt, la separarea lor- kanald.ro

Citeste si: Accident grav în Teleorman. Două autocare și un TIR s-au ciocnit violent. A fost activat Planul Roșu de Intervenție| VIDEO- stirileprotv.ro

Nu despre asta este vorba sâmbătă, dacă am sau nu acel serviciu. Îmi doresc foarte mult să ne simțim bine, să ne distrăm, să fie un moment frumos al existenței noastre și de asta restul chiar nu mai contează", a mărturisit Ioana Ginghină pentru WOWbiz.ro, în urmă cu doar două zile.

Ioana Ginghină, în timpul unei ședințe foto, în urmă cu câteva luni [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ginghină, totul despre surprizele din ziua nunții

Actrița are mici emoții pentru marele eveniment, însă știe foarte bine că totul o să fie perfect. Vedeta s-a pregătit intens pentru ziua cea mare și deși a plecat de la ideea unei ceremonii în curte, pe parcurs au fost adăugate mai multe elemente surpriză pentru invitați.

Citește și: „Am un bărbat deștept” Ioana Ginghină a dat cărțile pe față, după ce s-a spus că iubitul ei este gelos pe fostul ei soț. În ce relații au rămas, de fapt, actrița și tatăl fiicei ei

Printre acestea se numără și un moment extrem de important despre care ne-a vorbit vedeta. Finele și nepoțelele artistei vor veni în întâmpinarea mirilor cu petale de flori, iar acesta este unul dintre momentele care îi dau emoții Ioanei Ginghină.

" Noi am plecat de la un lucru foarte mic și apoi am tot adăugat chestii așa că am emoții dacă vor veni la timp toate cele, dacă vor fi gata la ora unu când începe toată treaba. Dacă găsește ofițerul stării civile adresa de la noi din curte.

Nepoțelele mele și finuțele mele trebuie să vină înainte cu petale de flori, este un moment artistic și nici asta nu știm cum va decurge pentru că ele au trei ani, dacă vor duce momentul până la capăt sau nu. Cumva am emoții, dar sunt niște emoții drăguțe care și dacă se întâmple să nu se desfășoare lucrurile după cum le-am gândit, tot o să fie frumos. Suntem patruzeci de oameni, doar apropiați adică nu are cine și de ce să se supere, deci e de bine.

Citeste si: „Nu a avut nicio lacrimă, lui nu îi pare rău. Îi pare rău că eu nu m-am stins, atât. A spus că eu i-am cerut să nu chem ambulanța.” Dana Roba a fost pusă față în față cu Daniel Balaciu. Ce și-au spus cei doi- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- O profesoară i-a rugat pe părinți să doneze banii de flori în scop caritabil: ”Am vrut să aduc o fărâmă de speranță în sufletul acestei mame”- stirilekanald.ro

Citeste si: Dezvăluirea halucinantă care i-a lăsat muți de uimire pe procurori. Daniel Balaciu, motivul pentru care nu a chemat ambulanța când Dana Roba zăcea într-o baltă de sânge- radioimpuls.ro

Dacă acum două luni ziceam că nu am emoții, acum uite că am și eu mici emoții", a mai povestit ea, pentru WOWbiz.ro.

Ioana Ginghină [Sursa foto: Instagram]

Cum s-au cunoscut Ioana Ginghină și Cristi Pitulice

Ioana Ginghină a fost căsătorită în trecut cu Alexandru Papadopol, iar cei doi actori au împreună o fetiță. Cuplul s-a separat în urmă cu câțiva ani.

Citește și: Fiica Ioanei Ginghină s-a transformat total! Cum arată Ruxandra, înainte cu o lună de a împlini 15 ani? Adolescenta primește doar cuvinte de laudă din partea mamei ei

Ulterior, Ioana l-a cunoscut pe actualul logodnic, Cristi Pitulice. Acesta este extrem de cunoscut în lumea influencerilor din turism, având o experiență de 19 ani în domeniu.

Ioana Ginghină și Cristi Pitulice s-au cunoscut în 2019, iar la câteva luni de la acel moment au început să iasă împreună. Fiica Ioanei Ginghină se înțelege foarte bine cu logodnicul actriței, aceștia vorbind adesea despre matematică, fizică sau istorie, după cum a dezvăluit chiar vedeta, în trecut.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!