Ioana Ginghină, mireasă în 2022! Actrița se căsătorește cu iubitul ei, Cristi Pitulice: „Nu e o surpriză”

Ioana Ginghină și logodnicul ei, Cristi Pitulice, au hotărât să facă pasul cel mare. Celebra actriță urmează să îmbrace rochia de mireasă anul acesta, la mai bine de un an de la cererea în căsătorie. Vedeta în vârstă de 44 de ani și viitorul ei soț au luat această decizie după ce niște prieteni apropiați le-au cerut să fie nași.

„Nu e o surpriză. Este o prietenă de-a mea.(...) A fost drăguț că ne-au cerut să le fim nași, nu ne ceruseră oficial, eu vorbisem doar cu ea ca prietenă.(...) Va trebui să ne căsătorim și noi. Noi nu vrem neapărat o nuntă mare, vrem o petrecere acolo și gata!”, a declarat Ioana Ginghină, pentru un post de televiziune.

Vestea că va deveni nașă a venit recent, motiv pentru care planurile pentru nuntă au început. Cu toate acestea, Ioana Ginghină și Cristi Pitulice își doresc o petrecere intimă, alături de oamenii cei mai importanți.

Ei preconizează că evenimentul mult așteptat ar urma să aibă loc în septembrie.

„Nu am stabilit încă. Alaltăieri am aflat că o să fim nași. O să stabilim. Asta e o formalitate. De mult a fost cererea în căsătorie și am zis că ”DA”, doar că nu ne-am grăbit să facem pasul oficial.(...) Nu știm exact când va avea loc nunta mirilor, probabil prin septembrie”, a adăugat actrița.

Ioana Ginghină nu își dorește o nuntă fastuoasă

Ioana Ginghină a fost cerută în căsătorie chiar de ziua ei de naștere, chiar în ziua în care a împlinit 43 de ani. Celebra actriță a declarat că nu este hotărâtă în ceea ce privește rochia de mireasă, însă asta nu înseamnă că evenimentul nu va avea loc. Ea a mărturisit că își dorește o nuntă mică, a care să participe cei dragi.

„Sunt hotărâtă să mă mărit, dar nu știu dacă o să îmbrac o rochie de mireasă și nu știu dacă sunt hotărâtă să mă mărit neapărat anul acesta. (…) Prietenii foarte prieteni vor fi acolo și, bineînțeles, familiile. Nu va fi o nuntă fastuoasă pentru că am noroc, de data asta, nu-și mai dorește nimeni o astfel de nuntă”, a mărturisit Ioana Ginghină, la o emisiune televizată.

