Ioana Ginghină, pusă la zid pentru relația pe care o are cu fiica sa: ”Sunt lucruri care se negociază”. Ce sfaturi le dă actrița părinților de adolescenți

Ioana Ginghină a trecut prin două mariaje eșuate, iar din ultima relație are și o fiica. Rux, așa cum îi spune actrița, este o adolescentă în vârstă de 13 ani, care i-a schimbat complet viața vedetei.

Fiind acum o mamă singură, Ioana Ginghină se împarte cu brio între viața de actriță și cea de acasă, acolo unde o așteaptă viitorul soț și fiica sa.

Ioana Ginghină și fiica sa [Sursa foto: Facebook]

Ioana Ginghină, un părinte modern pentru Rux

Pe lângă relația mamă-fiică, Ruxandra și Ioana sunt și prietene, actrița încercând să îi devină adolescentei cea mai bună prietenă.

Pentru a putea avea încredere una în cealaltă, pentru a depăși anumite bariere, pentru a nu exista secrete între ele și pentru a-și ține fiica departe de pericolele perioadei vârstei la care se află, Ioana Ginghină

spune că a găsit soluția ideală după care o crește și o educă pe Rux.

Astfel, după ce a fost judecată de cei din mediul online pentru că și-a lăsat fiica să se vopsească, actrița a ținut să menționeze că o relație sănătoasă copil-părinte se construiește pe negocieri și compromisuri.

Așadar, pentru a fi cât mai aproape de sufletul și mintea adolescentei de 13 ani, Ioana Ginghină mărturisește că a ajuns în stadiul în care trăiește și învață cum e să fii și părinte, dar și copil în 2022.

Pentru că metodele ei dau roade în familia sa, Ioana Ginghină le-a împărtășit și celor care o urmăresc în mediul online câteva idei pentru a nu da greș în relația cu un adolescent.

Vedeta spune că este foarte important ca un părinte să-și asculte copilul, să petreacă timp de calitate cu el, să-și împărtășească unul altuia peripețiile vârstei, dar și să nu transforme orice greșeală de a adolescentului într-o lecție.

Totodată, ea mai subliniază și faptul că la fel de importante sunt și susținerea, ajutorul și aprobarea pe care un adolescent le primește de la părintele său.

”Ai un adolescent acasă care nu vrea să se deschidă? Nu ești singurul părinte care trece prin asta. Acum o săptămână am fost cu Ruxandra, așa ca fetele, la tuns și vopsit. Reacțiile au fost “ai lăsat-o să se vopsească”. Da, am lăsat-o pentru că vreau să am o relație deschisă și apropiată cu adolescenta mea. Așa că, sunt lucruri care se negociază și lucruri care nu se negociază. Putem face șuvițe, nu putem chiuli de la școală fără motiv și lista poate continua. Iată câteva metode de a deschide sufletul unui adolescent:

- Ascultă mai mult, vorbește mai puțin/ Nu judeca/ Nu faceți presupuneri/ Creați o comunicare deschisă/ Ajutați-i să dezvolte mecanisme sănătoase de viață/ Dă-le aprobarea ta/ Descrie-le viața ta de adolescent/ Nu transforma totul într-o lecție/ Vorbește despre greșelile tale/ Fii acolo pentru ei în momentele grele”, a scris Ioana Ginghină pe blogul său.