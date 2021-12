Ioana Grama și Alex Tăgurean s-au despărțit! Influencerița a vrut să se afle chiar de la ea: „Nu e nicio cale de întoarcere”

In articol:

Ioana Grama și Alex Tăgurean s-au căsătorit civil în urmă cu mai bine de doi ani de zile. Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Ayana. În urmă cu puțin timp, celebra influenceriță a anunțat pe pagina ei de Instagram că s-a despărțit de soțul ei.

Ultimele luni au fost decisive pentru căsnicia lor și au ajuns la concluzia că nu mai există cale de întoarcere. Vedeta a mai adăugat că vor fi mereu o familie pentru fetița lor, Ayana. Între cei doi nu au existat certuri sau acuzații de infidelitate, a mai spus influencerița.

„Vreau să vă anunț că, de ceva vreme. Eu cu Alex nu mai formăm un cuplu, însă formăm o familie pentru tot restul vieșți. Am fost bincuvântați cu cel mai minunat copil pentru care suntem recunoscători în fiecare secundă a vieții noastre. A fost o decizie foarte grea și am evitat cât am putut pasul acesta, însă, atunci când simți că ai încercat totul și că nu e nicio cale de întoarcere, înseamnă că cel mai bine este să te oprești. Credem că este cea mai bună decizie, atât pentru sănătatea noastră psihică și emoțională, cât și pentru Ayana. Nu ne-am certat, nu ne-am înșelat, nu ne urâm. Ne respectăm, ne înțelegem, ne susțnem, ne ajutăm unul pe celălalt indiferent de situație și nevoi și, cel mai important, petrecem timp împreună și îi oferim Ayanei toată iubirea și afecțiunea, pentru că ea să se dezvolte în continuare frumos, așa cum a făcut-o până acum.

Așa cum până acum v-am împărtășit momente sensibile din relația noastră, am decis că ar fi momentul să știți și acest lucru. Mulțumim pentru înțelegere și am prefera să nu dezvoltăm foarte mult acest subiect”, este mesjaul postata de Ioana Grama, la secțiunea de Instastory.

Citeste si: "Are cancer!" Laurențiu Reghecampf rupe tăcerea! Din cauza asta nu vrut să intervină până acum în scandalul divorțului!- bzi.ro

Mesjaul transmis de Ioana Grama, la Instastory [Sursa foto: Instagram]

Ioana Grama și soțul ei au făcut terapie de cuplu

Ioana Grama și Alex Tăgurean au mai trecut pritr-un moment dificil în primăvara acestui an. Vedeta a dezvăluit că, alături de soțul ei, au ajuns la concluzia că cel mai bine ar fi să ia o pauză. Ei au apelat la ajutor specializat pentru a își rezolva problemele din căsnicie, iar lucrurile păreau să revină la normal.

Citeste si: Ioana Grama, la un pas de divorț. Cunoscuta influenceriță face dezvăluiri neașteptate: "Nu mai merge..."

„Am luat decizii de a merge la terapie de cuplu, deja am fost la două ședințe împreună, nu cred că e o rușine să spun lucrul ăsta, nu există relații perfecte, cu toții avem minusuri și plusuri în relațiile noastre, nu avem de ce să ne dăm în cap.

Dacă o să fie bine o să fie bine, dacă nu o să fie bine tot bine o să fie. Suntem niște oameni cu coloană vertebrală care au luat o pauză atunci când greșesc și care vor să facă să fie bine”, a explicat Ioana Grama pe Instagram.

Distribuie pe: