Ioana Lee, povești cutremurătoare despre viața de prințesă! De ce a vrut să se sinucidă, de fapt, prințul japonez și ce reguli a fost nevoită să respecte în numele iubirii: "Atât de mult regret că i-am spus că îl urăsc"

In articol:

Ioana Lee este cu siguranță una dintre cele mai fermecătoare românce stabilite în Statele Unite ale Americii. Cu toate acestea, ea a ajuns celebră nu datorită calităților sale fizice de invidiat, ci în principal în urmă cărților sale autobiografice pe care le-a scris de-a lungul anilor, în care a dezvăluit

Ioana Lee, adevărul despre episodul în care prințul japonez a vrut să se sinucidă

relațiile ei amoroase, inclusiv căsătoria cu un aristocrat japonez.

Ioana Lee a fost invitată la În Oglindă, unde a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Scriitoarea a povestit totul despre viața din ultima perioadă înainte de divorțul de prințul aristocrat japonez și unde s-a stricat relația. Ioana a precizat de la ce a pornit schimbarea prințului.

"A fost treptat, vina este și a mea. A început din cauza mea. După ce am stat cu familia, am învățat regulile și sunt mândră. Sunt extrem de recunoscătoare acestei familii pe care am onoarea să o reprezint când se ivește ocazia. Într-o zi am spus că nu mai pot. Nu mai voiam să mă machiez, să port bijuterii, să mă îmbrac în chimono. Aveam 25 de ani. I-am spus că vreau să port și eu blugi, să mă îmbrac în fustițe scurte. Am avut consiliu de familie și cu familia extinsă.", a declarat Ioana Lee.

Citeste si: Cine este Andrei, băiatul de 14 ani care și-a pierdut viața în timp ce familia tăia porcul- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Ioana Lee l-a iubit mult pe prinț, dar a fost extrem de dezamăgită când a fost mințită și restricționată. Acum regretă atitudinea de atunci și recunoaște că ea este motivul principal pentru care acesta a vrut să se sinucidă. Detaliile sunt de-a dreptul marcante.

"Era exagerat de gelos. Când am fost cu el în Tokyo mă uitam doar în jos, să nu creez probleme. La un moment dat, a fost managerul meu și agențiile îmi spuneau că el nu îi lasă să colaboreze cu mine. Îmi spunea că ar fi o rușine pentru familie, a lucra înseamnă că nu ai bani, că am tot ce îmi trebuie. I-am spus să mă lase să îi cer un sfat lui tata. Nu m-a lăsat și i-am spus că îl urăsc, atât de mult regret. Asta nu se spune niciodată nimănui. Îl vedeam că suferă, dar nu înțeleg de ce. I-am fost o soție fidelă, iubitoare, dar străină. Aici în România a înțeles acest lucru, dar acolo s-a schimbat și el și a trebuit să mă schimb și eu. A încercat să se sinucidă ca să nu mă vadă muncind. La vârsta respectivă nu am putut să îl înțeleg ca mentalitate și acum înțeleg că era răspunderea mea. Mi-a spus că mă lasă 5 ani să fac ce vreau, dacă îi fac un copil băiat. Nu m-a lăsat, m-a mințit.", a mai spus Ioana Lee.

Regulile japoneze pe care Ioana Lee a fost obligată să le respecte

Japonezii au reguli foarte stricte, nici nu mai vorbim de familia regală. Românca Ioana a trebuit să se adapteze la ele și să le respecte cu sfințenie. Deși a devenit prințesă și avea un anumit statut, aceasta și-a impus punctul de vedere și s-a împotrivit anumitor reguli. Programul de spălat a fost cel mai greu lucru.

"Aveam părul extrem de lung. Mi se cerea să mă spăl pe cap dimineața și seara. Până la 7 trebuia să fiu spălată, îmbrăcată. Aici au început să intervină disensiunile dintre noi.Toaleta japoneză este separată de locul unde faci baie. Întâi faci duș, te speli. Intri într-o altă încăpere în care te dezbraci și meditezi puțin, că sa te gândești la procesul de curățare al tău, care înseamnă și fizică și spirituală. Asta înseamnă în fiecare seară. În funcție de rangul pe care îl aveam în familie, așa intram la baie. Eu trebuia să intru cu soțul meu dacă voiam, dacă nu, mă spăla cineva. Eu nu am acceptat.(...) La masă ne așezam în funcție de rang.", a mărturisit Ioana Lee, la În Oglindă.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!