Ioana Marinescu, totul despre colaborările pe care le-a avut cu vedetele. Cine a fost cel mai dificil: "Te mai dezamăgesc oamenii în viață"

In articol:

Ioana Marinescu a fost invitată la "Detectorul de minciuni", unde și-a deschis sufletul și a vorbit despre succesul în afacere, momentele mai puțin bune prin care a trecut business-ul ei, dar și cele 160 de vedete cu care a colaborat pentru promovarea produselor.

Influencerii și vedetele au avut o perioadă îndelungată în care au folosit, iar unii dintre ei încă folosesc produsele realizate de Ioana Marinescu. Creatoarea de produse cosmetice a avut o relație bună cu cele 160 de vedete și mărturisește că doar câteva dintre colaborări au fost pe bani, restul fiind realizate în sistem de barter pentru că divele și artiștii foloseau produsele sale din plăcere.

După scandalul în care a fost implicată compania sa, în urmă cu câțiva ani, femeia de afaceri mărturisește că are, în continuare, vedete cu care colaborează și mai ales care i-ar răspunde oricând la telefon. Nu au lipsit nici dezamăgirile, iar despre toate acestea a vorbit la "Detectorul de minciuni".

Ioana Marinescu, totul despre colaborările pe care le-a avut cu vedetele

Ioana Marinescu este cunoscută la nivel național pentru produsele sale de îngrijire. De profesie farmacist, Ioana a colaborat cu numeroase vedete pentru promovarea produselor sale.

Citește și: Nu este bine să petreceți prea mult timp împreună! 10 activități recreative pentru el și pentru ea

Peste 150 de celebrități autohtone i-au folosit produsele și mărturisește că numai câteva dintre colaborări au fost monetizate.

Restul s-au realizat în sistem de barter pentru că cele mai multe dintre personalități îi promovau produsele pe gratis, fiind chiar clienții principali.

"Am colaborat cu foarte multe vedete și tot așa, la un moment dat, când am început să fac analizei asupra afacerii, am numărat atunci peste 160 de vedete cu care puteam colabora. Acum sunt și mai mulți, iar unii sunt foarte mișto.

Dintre vedetele respective am avut foarte puține colaborări pe bani, restul au fost barter pentru că multe vedete își doreau produsele noastre pentru ei, pentru mamele lor, pentru soacrele lor, le foloseau. Dacă cineva îți promovează produsele pentru că le place, atunci înseamnă că funcționează.

Citeste si: Pastila de a doua zi: Administrare, eficienta si riscuri

Peste 160 de persoane care se foloseau de imaginea lor au vrut să ne promoveze fără bani", a mărturisit Ioana Marinescu, la Kanal D2.

Ioana Marinescu [Sursa foto: Captură YouTube]

Care au fost cele mai dificile colaborări cu vedetele

Ioana Marinescu a fost pusă față în față cu una dintre cele mai grele întrebări ale Biancăi Drăgușanu. Celebra farmacistă a fost întrebată care au fost cele mai dificile colaborări cu vedetele, însă se pare că frumoasa brunetă nu s-a izbit de probleme.

Citește și: Iulia Vântur, alături de un român celebru, după ce în ultima perioadă nu s-a mai afișat cu Salman Khan! Reacțiile fanilor au împânzit internetul: „Felicitări!”

Afacerista a recunoscut că dezamăgiri au mai existat, însă mărturisește că niciuna dintre colaborările pe care le-a avut cu vedetele nu au fost dificile, cele mai multe dintre având relații foarte mișto cu farmacista.

"Nu am avut vedete dificile și colaborările au fost foarte mișto. Își doreau produsele și automat erau colaborări frumoase. Eu nu trimiteam brife-uri, aici am greșit, dar lăsam la modul în care simțea fiecare să descrie produsul.

Te mai dezamăgesc oamenii în viața, dar nu pot să zic că am fost dezamăgită. Poate pentru anumite persoane a fost o metodă de autoapărare", a mai precizat Ioana Marinescu.

Citeste si: „EU și TU sărbătorim că am devenit NOI” Gina Pistol, mesaj emoționant pe Instagram, la scurt timp după ce a devenit soția lui Smiley- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 30 mai 2023. Ce sfânt este prăznuit marți?- stirilekanald.ro

Citeste si: Bombă în showbiz! Răzvan Miheț, fostul soț al Oanei Matache și Sore, cel mai nou cuplu? Cum s-au afișat cei doi la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol- radioimpuls.ro

Ioana Marinescu, la Detectorul de minciuni cu Bianca Drăgușanu și Octav [Sursa foto: Captură YouTube]

Ioana Marinescu spune cine sunt cele cinci vedete care ar relua oricând colaborarea cu ea

Afacerista a fost întrebată clar și răspicat cine sunt cele cinci vedete care i-ar răspunde oricând la telefon și ar fi gata să reia colaborarea pe care au avut-o. Ioana Marinescu spune că îi place să creadă că 160 de persoane i-ar răspunde oricând la telefon, însă printre cele de care este sigură se numără: Nicoleta Nucă, Ozaba Barabancea și Adina Buzatu.

Citește și: Vica Blochina, mărturisiri emoționante aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Nu mi-a spus niciodată că mă iubește, dar a avut mereu grijă de mine”

"Îmi place să cred că există 160 de vedete care mi-ar răspunde la telefon în momentul acesta. Am o listă acum în minte, de vedete care au rămas lângă mine de-a lungul timpului. Nicoleta Nucă de exemplu, superbă. Senzaționala Oazana Barabancea este o adevărată doamnă.

Adina Buzatu care este o doamnă, un brand ea însăși și încă câteva altele", a mai precizat ea.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!