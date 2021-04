Ioana Mihăilă a făcut primele declarații după ce a fost propusă la Ministerul Sănătății: ”Sunt medic și cunosc situația din spitale”

In articol:

Ioana Mihăilă este propunerea USR-PLUS pentru Ministerul Sănătății. Ioana Mihăilă, în prezent secretar de stat în Ministerul Sănătății, este propusă de USR-PLUS pentru a prelua conducerea. Această propunere a fost deja înaintată premierului României, Florin Cîțu.

„ Prioritatea mea va fi rezolvarea crizei sanitare prin măsuri concrete care să vină în sprijinul spitalelor. Sunt medic și cunosc îndeaproape care este situația din spitale și cu ce se confruntă colegii mei de mai bine de un an. Au nevoie de soluții ferme și clare și asta îmi propun să fac, alături de colegii mei din minister – să venim în ajutorul lor, iar tot ce a fost făcut bun până acum va fi continuat.

Rămân consecventă angajamentelor pe care mi le-am asumat ca secretar de stat în Ministerul Sănătății: refacerea infrastructurii de sănătate, sprijinirea segmentului ambulatoriu și a medicinei de familie, precum și alocarea finanțărilor pe criterii obiective. Depolitizarea sistemului de sănătate va fi un punct esențial al mandatului meu”, a transmis Ioana Mihăilă.

Ioana Mihăilă[Sursa foto: Facebook]

Cine este Ioana Mihăilă

Ioana Mihăilă este medic endocrinolog deţine împreună cu soţul său, Marius Mihăilă, o clinică medicală.

Ea deţine mai multe terenuri şi case în Oradea, are peste 400.000 de lei în conturi şi a acordat un împrumut de 20.000 de lei USR în campania electorală.

Ea a candidat la Primăria Oradea şi s-a înscris în PLUS din prima zi de existenţă a partidului.

Ioana Mihăilă a început să se implice activ în viața politică din anul 2018.

„ M-am implicat activ în politică în 2018, atunci când am avut certitudinea că direcţia în care se îndrepta România este total îndepărtată de valorile europene. Mi-am dat seama atunci că avem 2 opţiuni: fie plecăm din ţară, fie ne alăturăm oamenilor în care credem şi contribuim la schimbare. Am ales cea de-a doua variantă şi am aderat la organizaţia ”Platforma România 100”, iar apoi la Partidul Libertate, Unitate şi Solidaritate (PLUS)”, a declarat Ioana Mihăilă anul trecut, înaintea alegerilor locale.

