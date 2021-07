Ioana Mihăilă, anunț important pentru românii nevaccinați! Ministrul Sănătății anunță noi restricții

Ioana Mihăilă, ministrul Sănătății [Sursa foto: Captura Video] 09:53, iul 28, 2021 Autor: Clara Ionescu

Ioana Mihăilă a făcut un anunț important pentru românii care nu s-au imunizat împotriva coronavirusului. Ministrul Sănătății a specificat faptul că ar putea fi adoptate noi restricții pentru persoanele nevaccinate, precum testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat.

„Vorbim de două ipoteze de lucru legate de restricţii. Sunt, pe de o parte: o propunere legislativă pentru personalul medico-sanitar, propunere care a mai fost discutată anterior, şi anume obligativitatea testării pentru personalul medico-sanitar nevaccinat.

Va merge ca propunere de lege în funcţie de decizia şi ce recomandări ne vin de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi, de asemenea, în funcţie de nivelul de incidenţă.

Costurile nu sunt suportate de sistemul public. A doua măsură restrictivă este legată de accesul persoanelor nevaccinate în weekend în spaţiile publice neesenţiale”, a declarat Ioana Mihăilă, în cadrul şedinţei coaliţiei de guvernare.

Ministrul Sănătății, despre introducerea unor noi restricții pentru persoanele nevaccinate

Ioana Mihăilă a mai adăugat că Ordinul pentru infecțiile asociate activității medicale urmează să suporte anumite modificări, astfel încât absența vaccinării să fie mai „indezirabilă” pentru personalul medical.

„Urmează să modificăm Ordinul pentru infecţiile asociate activităţii medicale, aşa încât să facem mai indezirabilă absenţa vaccinării pentru personalul medical. Şi atunci când vrem să facem lucrul acesta, avem în principal, în gând, pacientul, care şi el are drepturi şi are dreptul de a veni în contact cu un cadru medical, fie că e medic, fie că e asistentă medicală, fie că e infirmieră, care nu îl pune la risc, adică are şanse extrem de reduse de a fi infectat şi asta o obţinem prin vaccinare. Nu putem obliga şi nici nu este dorinţa noastră să obligăm pe cineva să se vaccineze.

Dorinţa noastră este să informăm şi să facilităm activitatea celor care sunt vaccinaţi. (…) La nivelul la care am creionat lucrurile, fără să ajungem la o concluzie finală – personalul medical care nu este vaccinat probabil că va trebui să se testeze periodic, cu costuri suportate de către persoana care se testează, nu de către management, nu de către Ministerul Sănătăţii, aşa încât pacientul să fie în siguranţă şi din nou să aibă certitudinea că este tratat şi diagnosticat de personal medical care este fie vaccinat, fie testat”, a adăugat ministrul Sănătăţii.