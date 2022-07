Ioana Năstase, de urgență la spital! Noi detalii despre „fiul” soțului ei: „M-a luat cu Ambulanța! M-au luat direct de la masă!”

In articol:

Apar noi dezvăluiri în legătură cu scandalul de la conferința de presă organizată cu ocazia zilei de naștere a lui Ilie Năstase.

Pe 19 iulie, când celebrul tenismen a împlinit 76 de ani, acesta a fost prezent la o conferință de presă unde a vorbit despre parcursul lui sportiv și despre performanțele pe care a reușit să le obțină pe terenul de tenis.

Evenimentul a fost întrerupt brusc de Ioana Năstase, soția lui Ilie Năstase. Aceasta a început să se certe cu soțul ei chiar în fața jurnaliștilor prezenți la conferință.

Ioana Năstase, în timp ce se ceartă cu soțul ei [Sursa foto: Captura Video]

Cum a intrat Cezar în viața lui Ilie Năstase

Ioana Năstase a dezvăluit ulterior de ce i-a sărit țandăra și nu a mai așteptat până acasă să se certe cu soțul ei. Soția fostului tenismen spune că totul a plecat de la Cezar, un bărbat care de câteva luni a intrat în viața lui Ilie Năstase și care i-a cerut după doar

câteva întâlniri să îi fie tată adoptiv.

„Eu am încercat mereu să fiu precaută cu oamenii care intră în viața lui Ilie. De trei luni așa de zile, a apărut în calea lui Ilie acest om cu pretextul să-i semneze trei rachete de tenis! De atunci au început să țină legătura și să se întâlnească tot mai des. Acum vreo două luni mi-a spus Ilie că a venit și i-a pus mâna pe umăr și i-a zis așa: „Iliuță, tatăl meu a decedat! De astăzi înainte vreau să fii tu tatăl meu!”” , a declarat Ioana Năstase pentru Click!

Ioana Năstase spune că Cezar și-a făcut apariția într-un mod foarte bizar în viața tenismenului iar ea nu vede cu ochi buni intenția acestui bărbat de a-l transforma pe marele tenismen în

tatăl lui adoptiv.

„Pun și eu o întrebare pertinentă: de ce nu se duce acest domn la un azil să ia un bătrânel de acolo să-l numească tatăl lui? De ce pe Ilie?”, a mai spus soția sportivului pentru sursa citată.

Ioana și Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook ]

Ioana Năstase, întâlnire cu scântei cu cel care vrea să fie fiul adoptiv al lui Ilie

Soția tenismenului spune că încearcă constant să îl protejeze pe Ilie Năstase de persoanele care intră în viața sportivului și care au de fapt întenții meschine. Soția tenismenului spune că de acea nu poate să-l înghită pe Cezar, de care Ilie Năstase pare deja că s-a atașat foarte mult.

„Am simțit că mi se face rău în prezența acelui om! Eu sunt pentru ei o piedică, eu încerc să-l protejez pe Ilie cât pot. Nimeni nu intră cu bocancii în viața lui Ilie! Omul ăsta îl manipulează, e mai bun manipulator decât Ilie. A intrat în sufletul lui, i-a promis marea cu sarea. Ilie a insistat să mergem la Iași cu el, înainte de ziua lui. Ne-am întors la București, eu habar nu am avut de această conferință de presă pe care acest om i-a organizat-o. Au făcut totul pe la spatele meu. M-a sunat o doamnă să-mi spună: tu știi unde e Ilie acum, cu cine e? Că omul îi organizase o conferință cu nevastă-sa cu care nici nu e căsătorit! M-am urcat în taxi, am ajuns acolo, omul s-a ascuns de mine! Ilie zicea că nu e acolo! M-am enervat! Practic, ei se ascundeau de mine! Eu mă simt în pericol!”, a mai declarat Ioana Năstase.

Mai mult decât atât, Ioana Năstase spune că ultima întâlnire pe care a avut-o cu cel care se vrea fiul tenismenului aproape a băgat-o în spital.

„Nu am vrut să dau nimic până acum în presă, pentru că nu sunt genul! Dar ultima dată când ne-am întâlnit cu acest om mi s-a făcut rău și m-a luat cu Ambulanța! M-au luat direct de la masă”, a spus Ioana Năstase.

Ioana Năstase, deranjată de apariția lui Cezar în viața soțului ei. [Sursa foto: Captură foto]

Ioana Năstase: „El încearcă să mă elimine!”

După toate evenimentele care s-au petrecut recent în familia ei, Ioana Năstase spune că se simte amenințată de prezența lui Cezar în viața tenismenului și că se teme pentru ce ar putea să i se întâmple ei și familiei sale.

„El încearcă să mă elimine! E riscant pentru mine, eu am familie, copil, nepot. Pentru ce să-mi risc eu viața, așa? Eu i-am zis omului: de aici încolo, fă tu ce vrei cu Ilie, să meargă unde vrei tu, îl las! Iar el zice: foarte bine faci! Ilie s-a schimbat de când a apărut acest om! Nu-mi răspunde la telefon pentru că vorbește non stop cu acest om. Stă mai mult cu el decât cu mine. Am obosit să mă lupt cu toate hienele din jurul lui!”, a mai spus soția tenismenului.