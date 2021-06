Ioana Năstase s-a răzgândit în ceea ce privește divorțul de Ilie Nătase? Cei doi vor pleca în vacanță: "Rămâne de văzut dacă mă prezint la divorț"

In articol:

Ioana și Ilie Năstase au fost în centrul atenției, după ce fostul tenismen a avut o reacție violentă față de soția sa. Nici nu a stat prea mult pe gânduri, așa că vedeta de televiziune a decis să înainteze actele de divorț.

Împăcare surpriză între Ilie și Ioana Năstase

Însă, în ultima perioadă, cei doi soți au fost mai tot timpul împreună, iar toată lumea s-a gândit că s-au împăcat.

Soția lui Ilie Năstase a fost invitată, astăzi, în platoul Teo Show, și a făcut primele dezvăluiri despre divorț. Se pare că, în ultima perioadă, lucrurile merg din ce în ce mai bine între ea și omul de afaceri. Ba chiar mai mult, acesta și-a dat seama de greșeala facută și vrea îi cere scuze în fiecare zi partenerei sale.

Ioana a mai adăugat faptul că pe 24 de iunie va fi termenul de divorț, însă nu este sigură că vrea să mai divorțeze de omul cu care se iubește de mai mulți ani. Chiar la sfârșitul săptămânii urmează să meargă într-o vacanță împreună, la Paris.

"Ilie Năstase este foarte libertin. (…) Eu ies foarte usor din episoadele dificile, dacă e nevoie plâng. Nu am divorțat încă, suntem în divorț dar stăm mai tot timpul împreună. Îl respect foarte mult, simt că are nevoie de mine, cred că îl iubesc. E un om deosebit, poate l-au ajuns și pe el anumite probleme din trecut Pe 24 iunie avem termen la divorț. Rămâne de văzut dacă mă prezint. De când s-a întâmplat ce s-a întâmplat, acum șase luni, nu a fost zi în care să nu își ceară iertare. De foarte multe ori plâng pentru că el mă face. Mă face să plâng și de bucurie, dar în ultima perioadă… În ultima perioadă e mult mai calm, mai înțelept, comunicăm, ceea ce înainte nu se întâmpla. Trebuie să recunosc că acele buchete imense de flori pe care le primesc le primesc de la băiatul meu și de la Ilie.

Eu întotdeauna fac ce simt, intuiția nu mă păcălește. (…) Nu aștept nimic din partea lui, doar să fie așa cum a fost în aceste șase luni, un om calm, echilibrat. Pentru mine cele mai importante au fost vorbele lui, mai puțin m-au interesat cadourile. (…) Discuții sunt în orice căsnicie, eu am încercat să le aplanez, ce s-a întâmplat în ianuarie a fost ceva ce m-a depășit, am simțit că nu pot să fac față. Toți dezamăgim mai mult sau mai puțin. Cel mai mult iubesc umorul lui, în care este un om extraordinar, dar, ca fiecare, mai are și scăpări. Aș vrea să rămână așa cum este acum. Vineri vom pleca la Paris", a declarat Ioana Simion.

"Mă simt o femeie fericită și împlinită"

Frumoasa brunetă se declară o femeie fericită și împlinită din toate punctele de vedere, iar toate aceste lucruri pornesc din interior.

Întrebare: Care este cheia succesului?

"Eu sunt un om pozitiv, iubesc tot ceea ce mă înconjoară, totul pleacă din interior, din suflet. Important este să știi ce vrei. Mă simt o femeie fericită și împlinită. Am un copil, o nepoțică, doar sănătate îmi mai doresc și liniște sufletească", a mai adăugat vedeta.