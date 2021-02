Ioana și Ilie Năstase, la un pas de împăcare după ce a bătut-o până a chemat poliția! „Este normal. Cred că în orice familie exisă astfel de probleme”

In articol:

Anul 2021 nu a început foarte bine pentru marele tensimen Ilie Năstase și soția lui, Ioana Năstase. Cei doi soți s-au despărțit în urma unui incident violent care s-a petrecut în primele zile ale lunii ianuarie. Atunci, spune bruneta din Constanța, fostul sportiv a lovit-o, iar ea a chemat poliția și apoi a fugit din casa în care locuiau.

Acum, la mai bine de o lună de la evenimentul tensionat dintre Ilie Năstase și Ioana Năstase, se pare că lucrurile merg într-o direcție bună. Tensimenul încearcă să o recucerească pe soția lui, iar ea a aceeptat să se vadă de mai mulet ori cu el, deși nu este sigură în ceea ce privește planurile lor de viitor ca și cuplu.

„Ieșim foarte des. Nu trăim în junglă. e normal să servești masa, e normal să stai de vorbă. Încă nu ne-am împăcat. Eu sunt o femeie mai calculată și nu iau decizii peste noapte.

Momentan, nici eu nu sunt pregătită pentru asta, dar ținem legătura, vorbim, ieșim la o cafeluță, servim masa împreună. El mă caută, ce să spun. Este normal. Cred că în orice familie exisă astfel de discuții, de probleme, dar eu trec mai greu peste. Întotdeauna în perioadele dificile din viața mea am căutat să ies, să nu rămân acolo”, a declarat Ioana Năstase prin telefon, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Ilie Năstase și soția lui, Ioana Năstase[Sursa foto: Facebook]

Ioana Năstase, primele declarații despre bătaia încasată de la Ilie Năstase

În urmă cu o lună, soția cu 30 de ani

mai tânără a lui Ilie Năstase a povestit despre momentele de groază prin care a trecut atunci când a fost agresată de el.

„Am ajuns acasă şi… am rămas şocată. O ploaie de palme! Folosesc aceşti termeni ca să păstrez cât de cât decenţa. Nu mi s-a întâmplat aşa ceva în viaţa mea. Pentru că nu ştiam dacă mai ies vie, am chemat poliţia. Am ieşit pe uşă, m-am urcat în maşină şi am plecat direct spre Constanţa. Eu nu i-am dat lui nici un motiv pentru acest comportament, însă pot să spun că este un om extrem de influenţat.

Ilie Năstase și soția lui, Ioana Năstase, în ziua nunții lor [Sursa foto: Facebook]

Sunt anumite persoane care au influenţă asupra lui. Iar aici nu vorbesc de prieteni, pentru că prietenii lui mă respectă. Prefer să tac. Nu zic mai multe. Dar nu i-am dat motive să se comporte aşa. Tind spre divorţ. Voi vedea perioada următoare ce voi face clar. Deocamdată încerc să mă liniştesc”, a dezvăluit spunea Ioana Năstase în luna ianuarie, pentru Click.ro.