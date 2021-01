Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat! Cei doi soți au făcut pace, după episodul violent al tenismenului

In articol:

În urmă cu doar câteva zile, un nou scandal suprindea pe toată lumea! Ilie Năstase era acuzat că ar fi bătut-o pe soția sa. La scurt timp după aceste acuzații, Ioana a luat hotărârea să plece la Constanța. Ba chiar mai mult, aceasta se gândea serios la divorț. Însă, se pare că soții Năstase au decis să se împace, la scurt timp după scandal.

Ioana și Ilie Năstase s-au împăcat

După incident, Ioana a decis să plece imediat la Constanța și chiar spunea în declarații că ia în calcul divorțul. Cu toate că la momentul respectiv, se tot zvonea faptul că principalul vinovat este Nick Rădoi, soția fostului sportiv vorbea despre acest lucru.

Ioana și Ilie Năstase

„Este o prostie ce s-a scris, cum că motivul conflictului ar fi fost Nick Radoi. Nu, eu sunt un om cu coloană vertebrală, care ştie să pună punct între trecut şi prezent. Eu am venit de la munte unde petrecusem onomastica cu prietena mea din copilărie. Am ajuns în Bucureşti, am luat masa în oraş cu Ilie. Am văzut încă de la masă că era nervos, dar nu am dat importanţă”, a spus Ioana pentru Click!

Ioana Năstase

Totuși, se pare că frumoasa brunetă a trecut peste ieșirea violentă a soțului ei, pentru că s-a fotografiat în casa fostului tenismen.

În fotografia postată de Ioana pe contul său de Facebook se poate observa în spate un raft cu trofeele din tenis ale lui Ilie, ceea ce înseamnă că soții au decis să treacă peste momentul mai puțin plăcut și să meargă mai departe împreună.