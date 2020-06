Ioana Simion, declarație uluitoare după nunta cu Ilie Năstase

In articol:

Ioana Simion și Ilie Năstase și-au unit destinele în biserică, în fața lui Dumnezeu, la doar două săptămâni după ce bruneta anunțase divorțul. Cei doi parteneri i-au avut alături pe cei mai buni prieteni și câteva rude și au devenit soț și soție într-un cadru restrâns, uimind pe toată lumea.

Cum a convins-o Ilie Năstase pe Ioana Simion să se căsătorească cu el

După nunta cu Ilie Năstase, Ioana Simion a povestit ce s-a întâmplat între ea și marele tenismen și cum a convins-o el să îmbrace rochia de mireasă.

„Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și, în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele. Atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul lanotar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă. Și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile", a spus Ioana Simion despre nunta neașteaptă pe care a făcut-o cu Ilie Năstase.

Ilie Năstase, prima declarație după ce s-a căsătorit relgios cu Ioana Simion

"Știu că ea nu s-a căsătorit prima dată în rochie de mireasă și că își dorea foarte mult acest lucru. După ce am cucerit-o, am renunțat la divorț. Acum poate facem și un copil, dacă tot zice că mă iubește așa mult. Mai ales că tot îmi zice de când ne-am cunoscut că își dorește o fetiță, pentru că deja are un băiat", a declarat şi Ilie Năstase.