Ioana Simion, noi amănunte despre starea de sănătate a lui Ilie Năstase, după ce s-a infectat cu COVID-19: "Mă feresc să..."

Ilie Năstase a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus, în urmă cu câteva zile. Fostul tenismen a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, însă se pare că acum starea de sănătate a bărbatului este mult mai bună, căci urmează să fie externat.

Ioana Simion, despre cum se simte Ilie Năstase

Ioana Simion a dezvăluit că soțul ei se simte din ce în ce mai bine, după ce s-a aflat zile bune sub atenta supraveghere a medicilor. Frumoasa brunetă a declarat că Ilie Năstase urmează să meargă acasă în curând, pentru că starea lui de sănătate s-a îmbunătățit: "Totul este bine, Ilie este supravegheat foarte bine de către medici. Ia medicamentația prescrisă, se odihnește, ascultă toate indicațiile. Nu mai tușește, nu mai are febră. Stau tot timpul pe telefon cu el, ne sunăm cu videocall, și abia așteaptă să fie externat.

Ilie Năstase și Ioana Simion [Sursa foto: Facebook]

Peste două zile, cam pe 1 Decembrie, se va întâmpla acest lucru. Nu are de ce să mai stea în spital. Oricum mai are puțin și iese din perioada de carantinare. Va sta într-unul din apartamentele pe care le avem. Mă feresc să locuiesc cu el până nu trec cele 14 zile, însă eu mă voi ocupa să îi duc mâncare, haine curate, medicamente și tot ce are nevoie.", a povestit Ioana Simion potrivit click.ro, citat de cancan.ro.

Ilie Năstase [Sursa foto: Captură tv]

Ilie Năstase era vaccinat

Imediat după ce a ajuns pe mâinile medicilor, Ilie Năstase a transmis că se simte bine, însă nu știe de unde ar fi putut lua virusul. Fostul tenismen a declarat că a făcut o formă ușoară a bolii, chiar dacă era vaccinat: "Mă simt bine, nu am nicio problemă. Nu știu cum m-am infectat. Acum mă simt bine pentru că am avut medicație și mă simt bine.

Nu am avut febră. Tuse, tuse am avut. Da, sunt vaccinat. Uite că nu te ferește de treaba asta. Probabil că dacă nu eram vaccinat aveam o formă mai gravă. Știu că nu am nimic la plămâni și e în regulă.", a spus Ilie Năstase, pentru antena3.ro.