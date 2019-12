Ioana Tufaru a sărbătorit împlinirea a 42 de ani printr-o plimbare prin oraș, la târgul de Crăciun, cu fiul Luca, soțul Ionuț și nașa Ilinca. Fata regretatei Anda Călugăreanu s-a simțit de minune prin centrul Capitalei, așa că la finalul unei zile extraordinare a ținut să posteze un mesaj emoționant adresat celor care și-au făcut timp pentru a-i ura toate cele bune.

”Buna seara, dragilor....va mulțumesc din suflet tuturor pentru urari!!! Am promis să vă zic și vă arat cum mă simt la 42!!!A fost o zi superbă!!! Am inceput la târgul de Crăciun unde ne place foarte mult (mergem în fiecare an) ,și am terminat la Universitate la luminițe și la un brăduț frumos luminat din centru, unde Luca a fost foarte incantat, ii plac mult luminițele!!! Mulțumim nașa Ilinca Roxana pentru aceasta minunata zi pe care ne-ai oferit-o!!!! Și cel mai frumos a fost că am vizitat căsuța lui Moș Crăciun, unde - după cum vedeți - Luca i-a scris Moșului și apoi a pus scrisorica in cutia poștală......ei,ce ziceți de așa zi???? Sa nu mă simt fantastic la 42????”, a notat veselă Ioana Tufaru.