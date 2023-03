Ioana Tufaru, în doliu! Nici acum nu-i vine să creadă că l-a pierdut. Totul s-a întâmplat fulgerător: „Mi-e sufletul sfâșiat de durere. A murit brusc”. Nici soțul ei nu-și revine din șoc

In articol:

Ioana Tufaru și partenerul ei de viață trec printr-o perioadă grea, asta pentru că cumnatul femeii s-a stins din viață brusc, în urmă cu doar câteva zile. Din nefericire, însă, concubina bărbatului nu a anunțat familia de această tragedie, înmormântându-l pe ascuns.

Fiica regretatei Anda Călugăreanu, Ioana Tufaru, este în stare de șoc și nu îi vine să creadă că fratele soțului ei a murit, dar este și extrem de revoltată pentru felul în care s-au petrecut lucrurile, asta pentru că a descoperit ulterior că cumnatul ei a fost condus pe ultimul drum, fără ca ea și partenerul ei să fie anunțați.

Conform declarațiilor făcute de Ioana, concubina cumnatului ei nu a dorit să comunice cu ea și Ionuț, soțul său, femeia spunându-i bărbatului că îi va transmite toate detaliile legate de înmormântare, lucru ce nu s-a mai întâmplat.

„Mi-e sufletul sfâșiat de durere, pentru că am avut un frate care nu mai este. Am ținut legătura cu el o perioadă, dar s-a îmbolnăvit, s-a internat în spital. Slăbise în ultimul hal. Ultima oară când am vorbit cu el, nu prea am vorbit mare lucru, pentru că era slăbit și nu putea să vorbească, iar la un timp să aflu că a murit.

Târziu am aflat. Pe Camelia am sunat-o luni să aflu că a murit. Frățiorul meu nu mai e în această lume. Am întrebat-o înmormântarea când e? A zis că nu știe nimic, a rămas că mă sună”, a declarat soțul Ioanei Tufaru, pentru Fanatik.ro.

Cumnatul Ioanei Tufaru ar fi murit pe data de 25 februarie

Ioana Tufaru și soțul ei au încercat să afle mai multe detalii despre moartea bărbatului, iar aceștia ar fi aflat ulterior că s-ar fi stins din viață pe data de 25 februarie. Partenerul de viață al femeii este îngenuncheat de durere, asta pentru că nu și-a putut conduce fratele pe ultimul drum.

”Nu m-a sunat, tot eu am sunat-o, ca să-mi spună că înmormântarea a fost marți la ora 13:00, dar nu m-a chemat la înmormântare să îl duc pe frățiorul meu drag. Nici nu știu unde e înmormântat. Mi-am propus să mă duc să îi caut mormântul la Cimitirul Jilava, am aflat din niște surse. Mâine mă duc să aflu să vedem ce și cum.”, a mai spus soțul Ioanei Tufaru.

Acum, însă, cei doi soți încearcă să afle unde a fost înmormântat Florin, fratele lui Ionuț, iar Ioana Tufaru este revoltată, mărturisind că nu este normal ca soțul ei să nu fie informat de decesul fratelui său.

„E foarte trist ce s-a întâmplat, cumnatul meu a decedat sâmbătă din câte am înțeles. Ei își vorbeau, erau în relații foarte bune. Comunicau prin Whatsapp. În fine, Ionuț a încercat să îl sune duminică, nu i-a răspuns nimeni.

A doua zi a sonat din nou, i-a răspuns doamna, concubina lui, că nu îi era nevastă, i-a zis că Florin nu mai este. El a spus: bine, și înmormântarea când e? A rămas că îl anunță, dar nu l-a anunțat nimeni, nimic. A trebuit să afle de la un văr că a fost deja înmormântarea. Nu mi se pare firesc și normal. Civilizat era să îl conducă pe ultimul drum ”, a mai Ioana Tufaru.