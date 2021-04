Ioana Tufaru, mămică pentru a doua oară?! Ce spune vedeta despre o nouă sarcină: "Dacă mai fac un copilaș"

In articol:

Ioana Tufaru își dorește să devină mămică pentru a doua oară?! Ce spune vedeta de televiziune despre o posibilă sarcină?

Ioana Tufaru, mămică pentru a doua oară?

Ioana Tufaru și Ionuț trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi au împreună un băiețel perfect sănătos, însă vor aceștia să devină părinți pentru a doua oară? Fiica Andei Călugăreanu a făcut primele declarații despre o posibilă sarcină.

Vedeta de televiziune recunoaște faptul că nu vrea să mai facă un copil pentru că ar fi bătrână în momentul în care acesta ar fi la vârsta adolscenței.

” Nu îmi mai doresc al doilea copil. În ziua de astăzi este foarte greu să crești un copil. Atât fizic, cât și psihic te solicită foarte mult. Plus că tot timpul trebuie să fii în acțiune, tot timpul apar lucruri noi și trebuie să îi arăți. Pe lângă asta, mă apropii de vârsta de 44 de ani.

Dacă mai fac un copilaș, când o să aibă el 15 ani, eu o să fiu bătrână. Nu pot accepta ideea de a fi o mamă în cârje. Este mai bine așa. Îl iubesc pe Luca, este sufletul meu, dar nu îmi mai trebuie un al doilea copil.”, a declarat Ioana Tufaru pentru playtech.ro

Ioana Tufaru[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, Ioana și soțul ei au decis să se vaccineze împotriva noului coronavirus. Ionuț și-a făcut și cea de-a două doză, iar aceasta urmează să îl facă la sfârștiul lunii.

“Acum suntem la Bușteni, cu Ionuț și cu Luca, fiul nostru, am ajuns aici pentru că Ionuț și-a făcut rapelul. Și eu m-am vaccinat și am rapelul luna asta, pe data de 29 ale lunii. Niciunul dintre noi nu a avut simptome, ne-am simțit amândoi bine. Ne-am dorim să ne vaccinăm din prima, ca să scăpăm, plus că îl avem și pe Luca și nu vrem să riscăm nimic”, a mai declarat Ioana Tufaru.