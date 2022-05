Ioana Tufaru trece prin momente cumplite! Soțul ei a ajuns pe mâinile medicilor. Ce i-au găsit în organism: „E grav, e în spital”

Ionut si Ioana Tufaru [Sursa foto: Facebook] 10:43, May 7, 2022 Autor: Simona Costache

In articol:

Ioana Tufaru trece prin momente foarte dificile din cauza problemelor de sănătate și ale celor materiale. Fiica Andei Călugăreanu pare că nu mai scapă de ghinion după ce, recent, soțul ei, Ionuț, a ajuns pe patul de spital din cauza mai multor complicații. Se descurcă foarte greu cu banii, mai ales de când nici soțul ei nu mai poate munci.

În cadrul unui interviu, Ioana Tufaru a vorbit despre problemele care nu-i mai dau pace nici ei, dar nici soțului ei. Din nefericire, Ionuț suferă în spital în aceste momente, având probleme cu inima, rinichii și plămânii la numai 54 d ani.

„Ionuț e grav, e în spital. La 54 de ani, are multe probleme de sănătate. E bolnav cu inima, plămânii rinichii, de aceea nu mai lucrează. Ne e foarte greu, mai ales acum după perioada cu pandemia”, a dezvăluit fiica Andei Călugăreanu pentru impact.ro.

Ioana Tufaru și soțul ei se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Aceasta și-a pierdut colaborarea cu Teatrul Evreiesc în timpul pandemiei, iar soțul ei nu poate munci din cauza multiplelor probleme de sănătate pe care le are.

Citeste si: De ce Alexandru Ciucu nu vrea să-și lase fetele să locuiască la Alina Sorescu? Designerul ar fi spus tot adevărul în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Citeste si: Ioana Tufaru și-a speriat amicii că a luat coronavirus! “Și furtunul ăla l-au mai pus și alții la gură?” FOTO

Iana Tufaru, probleme serioase cu banii

Ioana Tufaru dispune doar de un venit de 1000 de lei, suma pe care o primește ca ajutor social.

Nu poate să meargă la muncă, mai ales pentru că trebuie să se ocupe de creșterea băiețelului lor. Din nefericire, problemle de sănătate nu-i dau nici ei pace. Singura sursă de venit mai consistentă decât cea pe care o primește în fiecare lună ca ajutor social reprezintă suma de 3 000 de lei pe care o primește de două ori pe an de pe urma drepturilor de autor ale părinților ei.

Citeste si: Gestul emoționant pe care Ioana Tufaru l-a făcut în memoria lui Costin Mărculescu! Ioana e distrusă: „Aș vrea să cred că a fost o glumă proastă”

„Nu pot lucra, pentru că am probleme de sănătate, cu coloana și multe altele. În plus, nu are cine să aibă grijă de băiat. Le iau de două ori pe an, câte 3.000 de lei, atât s-a făcut acum. De fiacare dată îi aștept cu nerăbdare, sunt bineveniți”, a încheiat Ioana.