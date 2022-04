Ioana Voicu a născut prematur. Cum se simte fetița și cu ce probleme se confruntă proaspăta mămică: ”A trebuit să îmi cauterizeze câteva chisturi”

In articol:

Anul trecut, Ioana Voicu îi dădea tatălui său, Mădălin Voicu, cea mai mare veste. Bruneta anunța că este însărcinată pentru prima data.

Timpul a trecut și, conform verdictului dat de medici, după sărbătorile ce ne bat la ușă, vedeta urma să nască.

Citeste si: Cum o va chema pe nepoțica lui Mădălin Voicu. Familia a ales un nume nemaiauzit printre români: "Este extrem de rar, am visat acest nume"

Ioana Voicu a născut prematur o fetiță perfect sănătoasă

O problemă, însă, i-a dat planurile peste cap, fapt ce a făcut-o să nască prematur. Astfel, în urmă cu puțin timp, fiica politicianului, din cauza unei hemoragii, a născut prematur o fetiță.

Citeste si: Trucul perfect al gospodinelor pentru curăţenia de Paşte! Ce se întâmplă dacă pui bicarbonat de sodiu pe geamuri- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

În ciuda termenului de naștere prematur și a operației de cazariană deloc ușoară prin care a trecut Ioana Voicu, micuța este un copil perfect sănătos, cuminte și, spune mama sa, îi seamănă leit.

„A fost mai greuț, dar a trecut. Nu trebuia să se nască acum...Este prematur, puțin, nu exagerat. Totul a fost bine, nu mă așteptam. Pur și simplu am avut o hemoragie și am ajuns de urgență la spital. Mă gândeam că se întâmplă după Paște, cel puțin... Fetița este bine, mănâncă, doarme, este sănătoasă, i s-au făcut toate analizele, totul este bine. Are sigur buzele mele, ceea ce este foarte bine! Pot să spun că este foarte dulce. Nu a ieșit vânătă, roșie, este pur și simplu e o păpușă ”, a declarat Ioana Voicu, în cadrul unei emisiuni TV.

Bucuria este imensă acum în familia Voicu, mai ales că fata are un dosar medical de nota zece, însă lucrurile nu sunt atât de simple și în cazul mamei.

Ioana Voicu spune că se confruntă cu o problemă de sănătate destul de severă și des întâlnită, din cauza căreia recuperarea sa post-naștere va fi una mai dificilă și de lungă perioadă.

Pe lângă operația de cezariană și durerile cauzate de aceasta, proaspătei mămici i s-a pus de către medici și diagnosticul de endometrioază. Astfel, imediat după naștere, tânăra a fost supusă unui intervenții de cauterizare a chisturilor.

Însă, chiar dacă trece prin dureri greu de suportat, Ioana Voicu spune că atunci când își privește fiica, știind-o sănătoasă, capătă putere și poate suporta și trece peste orice.

Citeste si: Ca să facă rost de bani, Mădălin Voicu a vândut hainele părinților săi! Dezvăluiri incredibile, la ”Vulturii de noapte”

''La mine e puțin mai greu. A fost operația mai complicată. Pe lângă cezariană am avut o intervenție. Sufăr de endometrioză. A trebuit să îmi și cauterizeze și câteva chisturi. Recuperarea este puțin mai dureroasă, dar când o văd îmi trece tot”, a mai spus fiica lui Mădălin Voicu.