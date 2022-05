Iolanda, dezvăluiri fără perdea după descalificarea din Casa Iubirii! În ce relații a rămas cu Mihai și Cătălin? "I-am scris și m-a blocat" | EXCLUSIV

In articol:

Iolanda Bianca Buzilă, în vârstă de 24 de ani, s-a născut la Toplița, județul Harghita, însă de aproape un deceniu locuiește în afara țării. În ultimii 8 ani a locuit în Austria, unde a lucrat în cadrul unei firme de pariuri sportive. Tânăra s-a înscris în show-ul „Casa iubirii” pentru a-l găsi pe bărbatul care o va completa și o va face să se simtă iubită.

Iolanda este împreună cu Cătălin?

Din păcate, nu s-a întâmplat acest lucru, iar acum este singură, trăindu-și viața în afara competiției.

Din cauză că a încălcat regulamentul, întâlnindu-se cu Mihai, iubitul ei de atunci, în afara emisiunii, Iolanda a fost descalificată din Casa Iubirii. Imediat cum a ieșit din competiție, a fost prezentă în studioul emisiunii Culisele Iubirii, moderată de Bianca Comănici și difuzată pe canalul de YouTube WOWnews, unde a făcut dezvăluiri și a avut loc și o apropiere între ea și Cătălin. Toți credeau că se îndreaptă spre formarea unui cuplu, iar pentru a face în lumină în acest subiect, Iolanada a revenit în studio și precizează cum a evoluat cunoașterea cu Cătălin.

"Spre surprinderea tuturor nu mai e nimic. Nu prea mai vorbim. După ce am plecat de la emisiune, de la <Culisele Iubirii>, am fost la o întâlnire la restaurant, după care am mai vorbit puțin, dar cumva, poate și din cauza distanței, că nu ne place atât de mult să ne scriem, ne scriem cam rar, nu ne-am mai scris acum de ceva timp. A fost frumos la întâlnire, am vorbit mai mult despre emisiune, despre cum a fost, despre ce ar fi putut să fie, dar a fost bine. Pot să spun că e o atracție. Îmi place de Cătălin, doar că nu știu, poate sunt puțin nepregătită sau un pic nesigură momentan.", a declarat Iolanda.

Iolanda a mai vorbit cu Mihai după descalificarea din emisiune

Finalul relației cu Mihai a fost plin de supărări, lacrimi și reproșuri. Dacă cu Cătălin nu a mers, oare să ne așteptăm la împăcarea cu Mihai.

Fosta concurentă a recunoscut că cei doi au mai vorbit, chiar și după ce au pus punct relației de cuplu. Iată ce și-au spus.

"Nu am avut, nu am și nu o să am niciodată o relație cu Mihai. Într-adevăr, i-am scris după ce am fost la emisiune la voi, de i-am spus că dădea screenshot-urile altor oameni. I-am scris pe Instagram să nu mai facă treaba asta și m-a blocat, dar atât a fost toată conversația noastră, nu a răspuns la mesaj sau ceva.(...) Eu cu Mihai am forțat lucrurile și îmi pare rău că am ieșit amândoi din emisiune. Poate aveam ocazia, amândoi, să cunoaștem pe altcineva, tot în același mediu, să ne refacem inima, sentimentele, emoțiile să revină.", a mărturisit Iolanda, în platoul WOWbiz.