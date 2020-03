Ion Iliescu este născut pe data de 3 martie 1930, puţini fiind cei care ştiu că este cu o zi mai devreme decât soţia lui, Nina Iliescu. Politicianul a ajuns în atenția publicului larg după ce a preluat șefia statului, în urma prăbușrii regimului comunist.

Ion Iliescu este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de la noi din țară, dar puțini știu trecutul fostului președinte al României. Copilul Iliescu a fost pasionat de mic de politică și în perioada în care a fost elev a făcut parte din Uniunea Asociațiilor Elevilor din România. La câțiva ani distanță a devenit fondatorul Uniunii Asociaţiilor Studenţilor din România, organizată după modelul de peste hotare.

Fostul președinte al țării a făcut la un moment dat dezvăluiri uluitoare despre copilăria sa.

„Adevărul este că împrejurările vieţii au făcut ca, la vârsta de un an, să fiu abandonat de propria-mi mamă, care nu s-a interesat niciodată de soarta mea. Nu i-am reproşat niciodată nimic, dar nici nu am băgat-o vreodată în seamă. Am convieţuit cu ţiganii, de care nu mă deosebeam deloc, în Olteniţa. Şi erau ţiganii muncitori, care o duceau cel mai greu, şi erau lăutarii, care erau aristocraţia ţigănească. Petreceam mult timp prin casele lor, mai ales că arătam cam la fel ca puradeii lor”, a povestit Ion Iliescu într-o scrisoare adresată jurnalistului Cornel Nistorescu și citată de adevarul.ro.

Care este cel mai mare regret al lui Ion Iliescu

Întrucât tatăl lui Ion Iliescu era la închisoare, copilul Iliescu a fost crescut de bunici, iar la vârsta de nouă ani a fost înfiat de mătușa lui, Aristița.

Ion Iliescu a avut o viață împlinită din punct de vedere profesional, dar regretă extraordinar de mult că nu a avut copii.

Nina Iliescu a avut mai multe probleme de sănătate, fosta prima-doamnă a României nereuşind să ducă o sarcină până la capăt. “Chiar ne-am dorit, dar nu a fost să fie… Soţia mea a avut trei sarcini toxice, iar după aceea nu s-a mai putut”, susţinea Ion Iliescu în urmă cu ceva timp.