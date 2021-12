Ion Șmecherul, bântuit de moarte și în trecut! Cum a evitat tragedia prietenul fraților Sterp, în urmă cu un an?

In articol:

Ion Mocanu, personajul devenit celebru pe Youtube sub numele de Ion Șmecherul, a murit la 34 de ani. Tânărul era apropiat de familia fraților Culiță și Iancu Sterp iar aceștia îl ajutaseră chiar să-și ridice o casă.

Ion Șmecherul, la un pas să sfârșescă mort, în fântână

Moartea ciobanului a fost una neașteptată, chiar dacă apropiații lui știau de problemele pe care acesta le avea cu alcoolul. În plus, Ion mai trecuse o dată pe lângă moarte și scăpase ca prin urechile acului, după ce, iarna trecută a alunecat pe gheață în timp ce scotea apă din fântână.

Atunci, Mocanu a reușit să se țină cu mâinile de marginea fântânii, însă găleata plină a căzut în gol, chiar pe lângă capul lui. Tânărul a povestit la un moment dat această întâmplare și a recunoscut că a scăpat ieftin.

”Eu sunt cel mai tare, am trei rânduri de creier. Am trei rânduri de creier pe măgăreață. Eu în cap, aici pe mine am trei rânduri de creier. Când am scos iarna apă, m-am dus la fântână să scot apă pentru oi. M-am uitat, era gheață la fântână, când mă duc de-o parte să pun la porci două găleți de apă a fost gheață, am alunecat. Am rămas cu capul acolo, găleata a venit jos, noroc că nu am venit să mor acolo, dacă muream... și-așa o viață am”, a povestit Ion Șmecherul într-o postare pe Youtube.

Ciobanul a murit după ce a intrat în comă alcoolică

Ion Mocanu a murit miercuri seară, cauza morții fiind dezvăluită chiar de Culiță Sterp într-o postare pe contul lui de socializare.

"Băutura nu e bună fraților, noi tot timpul i-am spus să o lase mai moale și am vrut sa îl aducem pe drumul cel bun dar e foarte greu cand ești dependent. El de o luna de zile era în concediu și a cam băut în fiecare zi, astăzi a intrat în coma alcoolică și din păcate nu s-a mai trezit, i-a cedat organismul!", a explicat Cuiță Sterp.

Ion Șmecherul avea probleme cu alcoolul

"Anul trecut pe vremea asta eram bucuroși cu toții deoarece ii ridicasem casa lui Ion iar el era cel mai fericit deoarece pentru prima data avea propria lui locuința. Cu durere in suflet va anunț că omul care era mereu plin de viața, haios și ne făcea sa zâmbim, Ion Șmecherul, a încetat din viața!

Vestea proasta am primit-o chiar acum și voiam sa o împărtășesc și cu voi deoarece știu cât de mult îl iubeați. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! O să ne lipsească Ion al nostru", a spus și Iancu Sterp, într-o postare publică.