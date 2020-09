Ion Țiriac si Ilie Năstase [Sursa foto: Facebook]

Ion Țiriac este un fost jucător profesionist de tenis roman și un influent om de afaceri în Germania și România. Acesta s-a ciocnit în declarații cu prietenul său, Ilie Năstase, unul dintre cei mai mari jucători de tenis. Țiriac a dat cărțile pe față atunci când a venit vorba de premiile pe care el și Ilie Năstase le câştigau din tenis, cu 50 de ani în urmă. "E senil, a luat 3000 de dolari la Roland Garros", susţine miliardarul.

Ion Țiriac, despre banii câștigați din tenis

Ilie Năstase a câştigat Roland Garros, în 1973. ”Ilie îmi povestea: eu cred că mi-au dat când am câştigat Roland Garros 12.000 de dolari. E senil, că nu i-a luat. A luat 2000-3000. Când am câştigat dublul, el minte, zice că ne-a dat 500 de dolari. Mi-au dat mie 500 de franci, care erau 100 de dolari, dar erau alte vremuri", a precizat Ţiriac, la TVR.

Ion Țiriac a povestit cu lux de amănunte despre perioada de aur a tenisului mondial. "Vorbeam cu Ilie şi zicea că ăştia nu au jumătate din viaţa pe care am avut-o noi. Când am jucat Cupa Davis, bani de tren nu ne-au dat. Săptămâna dinainte jucasem şi prost şi nu primisem ăia 50 de dolari pe care trebuia să îi primim. Îi spuneam seara lui Năstase să scoată banii pentru cină. Îmi spunea "băi, Ţiriac, ştii că nu am". Strângeam banii, de câte pizze avem? De 5. Câţi suntem? 12. Şi mâncam ăia 12 alea 5 pizze şi a doua zi iar ne antrenam", a povestit Ţiriac.