Ion Ţiriac şi-a tras un „tanc” fabricat în doar 500 de exemplare, fiind văzut în Buucreşti la volanul maşinii. „Ion Ţiriac şi-a completat colecţia de maşini de la Bucureşti cu un pick-up Ford F-150 şi ce neobişnuit ar părea în asta poate vă întrebaţi. Răspunsul i se ascunde sub capotă, acolo unde există un cu totul alt motor, preparat de atelierului celebrului şi regretatului Carroll Shelby, pentru a produce tocmai 755 CP!”, a scris autoblog.md.

„Anume acest exemplar Shelby F-150 a fost fabricat în 2018 şi este unul dintre cele doar 500 modificate de Shelby American (pregătite exclusiv pentru piaţa americană apropo), echipat cu o mulțime de upgrade-uri de performanță faţă de modelul de bază. Aflaţi că este construit pe baza modelului Ford F-150 Raptor pe care am reuşit să-l testăm. În locul motorului Ecoboost V6, acesta folosește un V8 de 5.0 litri supraalimentat, folosind injectoare modernizate, un intercooler mare din aluminiu și o galerie de admisie din fibră de carbon”, s-a mai relatat despre noua maşină a lui Ţiriac, care este cotat de Forbes cu o avere de 1,1 miliarde euro.

Ion Ţiriac şi-a tras un „tanc” fabricat în doar 500 de exemplare. Are o colecţie impresionantă de automobile

„Acesta dezvoltă într-un final 755 cai putere şi 870 Nm de cuplu, cu tocmai ±300 de cai putere mai mult decât versiunea Raptor din uzină. Alte îmbunătățiri includ o capotă cu prize de aer proeminente, o grilă nouă de radiator, tapițerie marca Shelby în habitaclu, roți Shelby, anvelope pentru toate tipurile de teren, un eşapament custom de la Borla și amortizoare Fox Racing printre altele. Preţul de start în SUA pentru o astfel de maşină era de peste 106.000 de dolari!”, a mai dezvăluit sursa citată.

„Ion Ţiriac are şi o colecţie impresionantă de automobile care cuprinde 340 de modele. Maşinile le expune în galeria pe care a deschis-o la Bucureşti acum cinci ani. Celebrul om de afaceri îşi cumpără des maşini scumpe şi rare. xpoziţia deschisă de omul de afaceri are peste 30 de modele ale unor producători celebri. Colecţia cuprinde unităţi care au avut proprietari celebri. Găsim aici un Daimler Conquest Century Drophead Coupe condus o vreme de Contesa de la Nove a Elveţiei, dar şi un Rolls Royce Phantom V Park Ward, deţinut ani buni de cântăreţul Elton John. Ion Ţiriac are singura colecţie privată din lume care expune cele şase modele ale seriei Rolls-Royce Phantom, produse până în anul 1972. Cel mai vechi exponat al colecţiei este un Hurtu 3 1/2 Quadricycle, fabricat în 1899. În toată lumea mai sunt doar şapte exemplare”, a dezvăluit Auto Test Magazin.