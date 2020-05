In articol:

Ionita de la Clejani e convins ca Margherita nu a consumat droguri, asa cum au aratat analizele facute la INML dupa ce a provocat un accident. Artistul are incredere in fiica sa si marturiseste ca a aflat ce s-a intamplat in weekend de la jurnalisti, nicidecum de la politisti sau de la Marga.

Margherita le-a spus parintilor ei ca nu a consumat substante interzise, iar Ionita o crede. El a precizat ca vrea sa afle ce s-a intamplat cu fiica sa si cum a ajuns sa aiba dosar penal.

"Eu am încredere în Margherita. Ea a vorbit cu mine sincer. Margherita nu s-a drogat! Nu e vorba de droguri. Tu știi de unde am aflat eu de accident? De la presă. Nu m-a anunțat fata, nici nimeni de la Poliție. Dar ce pot să vă spun este că, sigur, cazul este în cercetare și nu are caracter public. De unde au ieșit aceste analize și acuzații? De ce i s-a întocmit dosar penal? Eu trebuie să aflu ce s-a întâmplat acolo", a spus Ionita de la Clejani in cadrul unei emisiuni de televiziune.

Margherita drogata cu heroina? Sotul Vioricai de la Clejani crede ca Margheritei i s-a facut rau la volan, din cauza nenumaratelor cure de slabire pe care le tine. Instrumentistul ia in calcul varianta unei caderi de calciu in cazul fiicei sale. "Problema majoră la Margherita, la fel ca la multe tinere, este slăbirea. Nu mănânci azi, nu mănânci mâine și iei și medicamente de slăbit. De ce nu a luat nimeni în calcul că i s-a făcut rău la volan?”, a precizat Ionita.