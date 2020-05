In articol:

În dimineața zilei de sâmbătă, 23 mai, Margherita de la Clejani a provocat un accident rutier. Într-un moment de neatenție, tânăra a intrat cu mașina într-un alt autoturism parcat regulamentar. La fața locului s-a deplasat un echipaj de Poliție. Tânăra nu consumase alcool, dar comportamentul ei a trezit suspiciuni oamenilor legii, așa că a fost condusă la IML. În urma analizelor, s-a aflat că artista avea în organism heorină, un drog de mare risc.

Ioniță de la Clejni, prima reacție după ce Margherita a făcut accident!

Contactat de jurnaliști, Ioniță de la Clejani a declarat că nu știe nimic despre accidentul provocat de Margherita.

„Nu știu nimic, nu m-a sunat. Dacă era o problemă, mă suna în secunda doi. Nu cred că a ieșit pe nicăieri aseară”, a explicat Ioniță de la Clejani.

Declarația oficială a Poliției

„Astăzi, in jurul orei 06.00, Brigada Rutiera a fost sesizata prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier care a avut loc pe bd.Gheorghe Șincai.

Conducatorul unui autoturism care circula pe bd.Gheorghe Șincai, dinspre bd.Dimitrie Cantemir ar fi pierdut controlul asupra directiei de mers și a intrat in coliziune cu un autovehicul parcat regulamentar pe prima banda de circulație.

In urma accidentului rutier nu au rezultat victime. Conducatorul autovehicului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Comportamentul necorespunzator și gesturile necontrolate, i-a determinat pe politisti sa procedeze la testarea conducatorului auto și cu aparatul DrugTest, care a indicat prezenta in organism a substanțelor psihoactive, context in care, acesta a fost condus la sediul INML in vederea recoltării probelor biologice. In cauza a fost intocmit dosar de cercetare penala in conformitate cu prevederile art. 336 alin.2 din Codul Penal.”