Ionuț Belei, noi declarații despre starea sa de sănătate: ”Simțeam ca un junghi în inimă”

Marele câștigător al celui mai îndrăgit cooking show din România a trecut prin momente cumplite. Ionuț Belei se afla la aeroport, pentru a pleca acasă la Cluj-Napoca. La un moment dat, bucătarului în vârstă de 26 de ani i s-a făcut rău, în timp ce aștepta să se urce în avion.

Ulterior, Ionuț Belei a fost transportat de urgență la Spitalul Elias din Capitală. În urma unor teste, rezultatul a fost unul stabil. Câștigătorul Chefi la Cuțite a suferit un junghi cardiac.

Recent, Ionuț Belei a fost invitat în cadrul unei emisiuni de televiziune unde a oferit noi detalii despre starea sa de sănătate.

„Nu m-am simțit foarte bine și am zis primele 10 minute <<OK, las departe totul, poate nu am dormit>>. Am mai așteptat puțin și am văzut că nu am destul aer, nu pot să respir corect și în următoarele 10 minute mi s-a făcut rău rău. Simțeam ca un junghi în inimă. M-am gândit că este posibil să leșin pentru că nu mă simțeam prea bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat în avion, în timpul zborului, că altfel cred că ar fi fost mult mai rău.”, a spus Ionuț Belei.

Câștigătorul Chefi la Cuțite este supus unui tratament medicamentos

În plus, medicii i-au recomandat tânărului bucătar să se odihnească în această perioadă și să evite momentele tensionate. Totodată, câștigătorul Chefi la Cuțite este supus unui tratament medicamentos, iar dieta pe care trebuie să o respecte pe tot parcursul tratamentului este una strictă.

Ionuț Belei[Sursa foto: Instagram]

Sursă: Spynews.ro