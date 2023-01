Ionuț Dima, regele farselor pe YouTube, a căzut în cea mai mare capcană: “Mi-a dat un test de sarcină pozitiv” | EXCLUSIV

In articol:

Ionuț Dima, invitat în emisiunea “Bărbați vs Femei”, prezentată de Bianca Comănici și Bogdan Mocanu, a vorbit despre viața lui de vlogger, despre ce profesie avea înainte de vlogging, dar și despre relația cu iubita lui Denisa.

Ionuț Dima, farsă de zile mari de la iubita sa

Ionuț, fost antrenor de fitness, a povestit cum a fost încurajat de către prieteni să se apuce de vlogging, descoperind că “are lipici la public”. Acesta a menționat că popularitatea lui a crescut în momentul în care a apărut în vlogul unui prieten și toată lumea l-a asemănat cu rapper-ul Drake. Tânărul a dezvăluit de unde se inspiră pentru noile sale episoade, mai ales că foarte multe dintre acestea sunt prank-uri, iar personajul principal este iubita lui, Denisa.

Ionuț Dima este considerat regele farselor pe YouTube. Cele mai mult i le-a făcut iubitei lui, însă, la un moment dat, aceasta s-a răzbunat și l-a lăsat mască pe vlogger. Ionuț Dima a povestit totul în platoul WOWbiz, cum pentru câteva minute a crezut că va fi tată.

"Nimic nu e mai grav decât atunci când mi-a spus că e însărcinată. A venit cu un test de sarcină pozitiv. Îți dai seama că era să leșin acolo, de față cu toată lumea la o petrecere. La început de relație îmi doream să fie real, acum nu știu ce să zic. Îmi doresc copil, dar nu chiar acum. Mi se pare prea devreme. E o farsă interesantă, chiar a făcut ceva genial. Ea nu apăruseră pe niciun vlog de-al meu, nu făcusem relația publică atunci. Am fost la ziua iubitei lui Teo, la Cesima, care se întâmplă să fie pe 14 februarie de Valentines Day. Eu i-am pregătit și o surpriză, un buchet mare așa de flori. Am fost la locație mai devreme, am ascuns cadoul într-o cameră și eu așteptam să îi dau cel mai frumos cadou de față cu toată lumea. La un moment dat vine iubita mea și îmi spune că mi-a pregătit un cadou. Prima dată mi-a dat un portofel de firmă și a zis că mai e ceva. Într-o cutie de brățară era testul de sarcină. Eu nu știam cum arată un test de sarcină, am crezut că e de Covid. Denisei îi tremurau picioarele, avea emoții, iar eu am început să plâng de bucurie. Eu chiar îmi doream atunci. M-am supărat că nu era real. Acum doi ani s-a întâmplat.", a povestit Ionuț Dima.

Citeste si: „Uitați cât de bine arată.” Denisa Coțolan, despre sarcină- kfetele.ro

Citeste si: Ce pact au făcut Armin Nicoară și Georgiana Lobonț! Avem cele mai noi detalii: "Am stabilit să procedăm așa..."- bzi.ro

Vloggul preferat al lui Ionuț Dima este cel cu Dorian Popa

Unul dintre vloggurile care i-au plăcut cel mai mult lui Ionuț Dima este un challenge filmat alături de Dorian Popa. Vloggerul a rămas impresionat de cât de profesionist este artistul în ceea ce privește filmările pentru conținutul online.

"Am filmat o singură dată cu Dorian pe canalul meu. A fost o experiență mișto. Și-a luat timp, a venit, ne-am bătut cu mănușile alea gigantice. A venit cu ghiozdanul cu schimburi, ne-am încălzit, a zis că stă până târziu. Mi-a plăcut, a fost super profi.", a declarat Ionuț Dima, la Bărbați vs Femei.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!