Ionuț Dolănescu, decizie neașteptată. Interpretul de muzică populară se gândește serios să facă o schimbare radicală: "Decizia mea este aproape luată"

Ionuț Dolănescu a anunțat că se gândește să ia o decizie radicală în această perioadă, după ce autoritățile din România au impus în continuare măsuri împotriva COVID-19. Îndrăgitul artist s-a gândit că ar fi mai bine să se reîntoarcă în Statele Unite ale Americii, acolo unde a mai locuit și unde deține câteva proprietăți, pentru a se bucura de libertate.

Ionuț Dolănescu, decizie neașteptată, legată de familia lui

Ionuț Dolănescu a povestit că răbdarea lui a ajuns la limită în ceea ce privește relaxarea restricțiilor impuse de autorități pe timp de pandemie, așa că s-a gândit să se mute din nou în Statele Unite ale Americii, acolo unde a mai locuit în trecut.

Decizia neașteptată a interpretului de muzică populară i-ar ajuta cel mai mult pe copiii acestuia, care s-ar putea bucura de mai multă libertate, dar și pe întreaga familie, căci ar fi mai aproape unii de alții: "Decizia mea este aproape luată. Dacă ne aşteaptă o nouă perioadă de stat în casă, atunci îmi iau soţia şi copiii şi mă întorc în Statele Unite. Voi îmbina utilul cu plăcutul, fiindcă oricum am acolo nişte proprietăţi de a căror stare de lucru trebuie să mă mai interesez şi eu. Am vorbit deja cu nişte amici de acolo şi situaţia e mult mai relaxată. Inclusiv autorităţile par ceva mai relaxate, dar şi oamenii, în general. Am o casă în oraşul Orlando, dar şi alte proprietăţi. Iar Disneyland e destul de aproape, ca şi alte zone turistice, aşa că copiii nu vor duce lipsă nici de distracţie, nici de şcoală!", a mărturisit Ionuț Dolănescu, într-un interviu acordat Impact.ro.

Ionuț Dolănescu, alături de soție și de copii[Sursa foto: Facebook]

De asemenea, artistul ar recurge la un asemenea pas și pentru a-și vizita mai des sora, dar și mama, care la finalul lunii octombrie se întoarce în State, din cauza problemelor de sănătate: "Aş fi doar la şase ore de zbor şi de mama, şi de sora mea, aşa că totul pare să încline balanţa spre această variantă. Mai ales că mama urmează să se întoarcă, undeva la începutul lunii octombrie şi ea în Statele Unite ale Americii, fiindcă clima de acolo e mult mai potrivită pentru ea." , a adăugat cântărețul.

Ionuț Dolănescu, alături de familie[Sursa foto: Facebook]

Ionuț Dolănescu, un tată exemplar

Chiar dacă este destul de ocupat cu cariera muzicală și are de onorat foarte multe evenimente, Ionuț Dolănescu își face întotdeauna timp pentru familie.

Solistul spune că se implică în viața copiilor lui și îi face plăcere să îi ducă pe micuți la școală, indiferent de cât de încărcat are programul: "Nu sunt un tată model, dar îmi place să-i însoţesc la şcoală, în fiecare zi. Îi duc şi-i aduc. Nu contează că mă culc mult după miezul nopţii, uneori, din cauza vreunei obligaţii, a doua zi dimineaţă, e clar, mă trezesc să-mi duc copiii la şcoală.", a mai spus Ionuț Dolănescu, în cadrul aceluiași interviu.