Ionuț Gojman de la Insula a devenit tată! Prima imagine cu bebelușul

Ionuț Gojman, fosta ispită de la Insula, a devenit tată pentru prima dată. Unul dintre cei mai controversați concurenți se iubește de mai mult de doi ani cu Silvia, care a adus pe lume în urmă cu puțin timp primul copil al cuplului. Fosta ispită a postat în urmă cu puțin timp prima fotografie cu băiețelul său, alături de un mesaj emoționant.

„Viața într-o poza! "Mereu am crezut că există cineva acolo sus care are grijă să le așeze pe toate la momentul potrivit. Și de fiecare dată am simțit ca nu sunt singur în ceea ce fac. Dumnezeu are un mod ciudat de a-mi arata că există. Mă trimite acolo unde trebuie, cum trebuie și când trebuie de fiecare dată și o face la modul acela în care să îmi lase impresia că de fapt deciziile sunt ale mele. Îmi oferă de unde nu mă aștept ceea ce-mi lipsește și mă împlinește. Dar mereu la momentul potrivit. Îmi arată ce este bun și ce este rău printr-un mod doar de el știut”, a scris Ionuț Gojman pe pagina lui Facebook.

Prima fotografie cu băiețelul lui Ionuț Gojman [Sursa foto: Facebook]

Ionuț Gojman și Silvia au planuri mari de viitor: „O frumoasă căsnicie”

Ionuț Gojman este mai fericit ca niciodată alături de iubita lui. El și-a lăsat trecutul controversat în urmă și este hotărât să se căsătorească cu iubita lui. Ei au devenit deja părinți, semn că următorul pas din relația lor va fi nunta.

„Viața mea e una foarte frumoasă. Salvia, pentru mine, este tot ce mi-am dorit.

Am găsit în ea tot ceea ce nu am găsit în alte femei, iar acest lucru mă face fericit și împlinit. Am lăsat în spate orgoliile și tot ce ținea de trecut și m-am axat pe prezent. Am planuri mari de viitor, consider că ea este cea mai potrivită persoană pentru mine și de-abia aștept ca relația noastră să se concretizeze într-o frumoasă căsnicie”, a declarat Ionuț Gojman, pentru CANCAN.RO.