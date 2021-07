Ionuț Gojman de la Insula, mai îndrăgostit ca niciodată! Vrea să își întemeieze o familie cu actuala iubită: "Am planuri mari de viitor"

In articol:

Ionuț Gojman trăiește o frumoasă poveste de dragoste și se gândește la căsătorie. Chiar dacă relația cu fosta iubită nu a ținut, tânărul a reușit să își găsească marea iubire după terminarea emisiunii.

La momentul actual, Silvia, tânara de profesie hairstylist, a reușit să ajungă la inima bărbatului.

Ionuț Gojman, mai îndrăgostit ca niciodată

Astfel, că cei doi îndrăgostiți chiar au planuri serioase de viitor.

Silvia și Ionuț sunt din ce în ce mai fericiți împreună, iar fosta ispită spune despre iubita lui că este tot ce și-a dorit. De asemenea, acesta a mai adăugat faptul că se gândește serios la viitor și că are planuri mari de viitor și speră că relația să se concretizeze într-o frumoasă căsnicie.

„Viața mea e una foarte frumoasă. Salvia, pentru mine, este tot ce mi-am dorit. Am găsit în ea tot ceea ce nu am găsit în alte femei, iar acest lucru mă face fericit și împlinit. Am lăsat în spate orgoliile și tot ce ținea de trecut și m-am axat pe prezent. Am planuri mari de viitor, consider că ea este cea mai potrivită persoană pentru mine și de-abia aștept ca relația noastră să se concretizeze într-o frumoasă căsnicie”, a declarat Ionuț Gojman, pentru CANCAN.RO.

În continuare, întrebat dacă mai vrea să ocupe rolul de ispită, Ionuț a dezvăluit că este fericit în relația de la momentul actual și că nu ar mai putea accepta provocarea.

„Acum am o relație, la Insulă poți merge doar dacă ești singur. Deci, categoric nu, nu aș mai accepta un rol de ispită, însă aș accepta cu drag alte provocări, alte show-uri de televiziune. Sunt deschis pentru orice propunere”, a mai spus Ionuț.