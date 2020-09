Ionuț Gojman, fost concurent de la Insula, transformare spectaculoasa

Ionuț Gojman nu mai arată așa cum și-a obișnuit fanii emisiunii! Unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula iubirii a venit în Thailanda alături de iubita lui, Mirela Baniaș. Fostul concurent a picat rapid testul relației, ceea ce a dus către o despărțire. Cu toate acestea, Ionuț Gojman s-a bucurat de restul timpului în emisiune în calitate de bărbat singur.

Ionuț Gojman s-a mai întors pentru încă un sezon, dar de data aceasta în calitate de ispită. El a fost de multe ori criticat pentru moudl cum arăta, fiind mereu comparat cu celelalte ispite. Faptul că nu era plin de mușchi și nu avea pătrățele nu i-a scăzut cu nimic încrederea de sine, lucru observat chiar în cadrul emisiunii.

Cum arată acum Ionuț Gojman de la Insula

Se pare că toate criticile din timpul emisiunii au fost constructive. Ionuț Gojman își surprinde fanii pe zi ce trece cu fotografiile pe care le postează pe pagina sa de Instagram. Acum arată ca o „ispită” adevărată. Se pare că fostul concurent și-a găsit pasiunea pentru sport, iar pătrățelele pe care le afișează în mediul online confirmă asta.

Ionuț Gojman are o nouă iubită!

Fostul concurent de la Insula este un alt om. El iubește din nou și este în culmea fericirii.

„Ne cunoaștem de câțiva ani, cam 7 la număr. Întâmplarea a făcut să ne revedem la o cafenea în oraș în toamnă, chiar întâmplător. Am stat de vorbă, am tot împărtășit unul cu celălalt diverse lucruri, apoi am decis să ne revedem, de data aceasta doar noi doi. Cam așa a început povestea noastră. Și suntem așa de 2 luni. Ea este mai mică decât mine, are 25 de ani. Este tot ce mi-am dorit”, a declarat Ionuț Gojman, în exclusivitate pentru spynews.ro. (Citeste si: Şoc! Mirela si Ionut de la ”Insulă” nu s-au despărţit niciodată! Au avut un plan secret bine pus la punct)