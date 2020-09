Ionut Jaguarul a fost la Exatlon

Veste teribilă pentru Ionuț Sugacevschi, alias Jaguarul de la Exatlon sezonul 1. Acesta a aflat în urmă cu două zile că unul dintre prietenii lui cei mai buni, luptătorul gălățean Adrian Florea, s-a stins din viață, după ce a fost înjunghiat în gât de membrii unei grupări interlope din oraș.

Ionuț Jaguarul, distrus de moartea lui Adrian Florea

”Te iubesc și te voi iubi mereu, prietenul meu drag”, a scris Ionuț Jaguarul pe contul lui de socializare, alături de o fotografie postată în care cei doi erau împreună la mare. Ionuț și Adrian nu doar că se cunoșteau de mulți ani ci făceau parte din aceeași generație de practicanți de arte marțiale, ei participând împreună la mai multe competiții de kick-boxing. Vestea morții lui Adrian l-a distrus pur și simplu pe Ionuț.

Adrian Florea avea 34 de ani iar în urmă cu aproximativ în lună a fost protagonistul unui conflict sângeros între două grupări interlope rivale din Galați. Conform relatărilor presei locale, Florea ar fi fost trimis de una dintre grupări pentru a rezolva anumite neînțelegeri cu rivalii acesteia, însă discuția a degenerat într-o luptă pe viață și pe moarte. Florea s-ar fi luptat cu patru bărbați, iar unul dintre aceștia a scos un cuțit și l-ar fi înjunghiat pe sportiv în zona gâtului.

Florea, doborât de 4 adversari

Adrian Florea a rezistat însă până la Spitalul Județean Craiova, acolo unde a fost internat la Terapie Intensivă, într-o stare critică. El s-a luptat din răsputeri pentru viața lui timp de aproape o lună, însă până la urmă, a pierdut această ultimă confruntare. Sute de mesaje de condoleanțe au curs pe contul de socializare a sportivului.

Cei patru agresori au fost identificați la scurtă vreme după ce au comis teribila faptă și capturați de polițiști în localitatea gălățeană Cuza Vodă. Aceștia au vârste cuprinse între 22 și 34 de ani. Inițial, ei au fost cercetați pentru tentativă de omor, însă acum, înadrarea lor se va schimba în cea de omor.

Prietenii luptătorului deplâng moartea acestuia

”Te-ai stins puțin câte puțin, sub privirile noastre nepuncioase… Rugăciunile noastre au fost în zadar. Tu, suflet bun, ai plecat și ai lăsat o durere ce nu am cum să o descriu vreodată! Am sperat zi de zi în minuni, în speranța că Dumnezeu va face o minune pentru noi și îți va da o șansa la viață. Ai plecat și ai lăsat o durere fără sfârșit..Nu te voi uita niciodată, mereu vei rămâne in inima mea, indiferent de orice! Dumnezeu sa te primească în împărăția sa, sufletul meu bun!”, a scris o prietenă a lui Adrian Florea, pe contul de socializare al acestuia.