Ionuț Panțîru revine pe teren, la mai bine de 2 ani de la accidentare! Fotbalistul celor de la FCSB a suferit 3 operații la genunchi în acest interval

Ionuț Panțîru este pregătit să revină pe teren, la mai bine de doi ani de la accidentarea gravă suferită într-un meci al FCSB-ului cu Sepsi.

Ionuț Panțîru, apt să joace fotbal din nou!

Verdictul medicilor de la acea vreme a fost unul dur, jucătorul roș-albastru a avut cartilajul care acoperă rotula genunchiului drept, distrus.

Vești bune pentru FCSB! Ionuț Panțîru este apt să revină pe teren din această vară, după ce pe 25 aprilie 2021 se accidenta grav într-un meci al FCSB-ului cu Sepsi. Jucătorul avea să părăsească atunci gazonul după doar 33 de minute, când a fost lovit de coechipierul său, Adrian Șuț. Verdictul medicilor a fost unul marcant pentru Panțîru: cartilajul care acoperă rotula genunchiului drept- distrus.

Astfel, după mai bine de doi ani de pauză și trei operații, două în Italia, urmate de una în România, Ionuț Panțîru este așteptat să efectueze cantonamentul din această vară, primul din iarna 2020/2021 și până în prezent.

Jucătorul adus de la Poli Iași a lipsit de la vizita medicală a FCSB -ului efectuată pe 19 iunie, întrucât acesta a efectuat testele încă din luna mai, potrivit digisport.ro.

Totodată, de la vizita medicală au lipsit și Darius Olaru, Florinel Coman, Ștefan Târnovanu, Octavian Popescu și Alexandru Pantea, deoarece au fost convocați la echipele naționale.

Ionuț Panțîru a fost transferat la roș-albaștri în schimbul a 200.000 de euro, iar până la accidentare evoluase în 57 de meciuri pentru bucureșteni. În cadrul acestor jocuri, fundașul dreapta a marcat două goluri și a oferit șapte pase decisive.

Ionuț Panțîru revine pe teren, la mai bine de 2 ani de la accidentare! [Sursa foto: Facebook Ionuț Constantin Panțîru]

Ce spunea MM Stoica la începutul anului 2023 despre Ionuț Panțîru: „Mai are contract cu noi până în 2024”

MM Stoica, oficialul FCSB-ului, a fost optimist în ceea ce privește revenirea lui Ionuț Panțîru în această vară încă de la începutul acestui an. Astfel că, Mihai Stoica a declarat, conform gsp.ro, că fundașul începuse antrenamentele și deja câștigase masă musculară și forță: „El mai are contract cu noi până în 2024. Dacă totul merge bine, din vară poate să joace. Se antrenează. A câştigat masă musculară şi forţă. Se întâmplă şi situaţii din astea în viața unui jucător.”

Ionuț Panțîru este la acest moment jucătorul de la FCSB care a absentat cel mai mult, mai bine de doi ani, urmat de Emeghara- un an și nouă luni, Momcilovici- un an și șase luni, L. Filip- un an și trei luni și Ghionea- un an.

Surse: gsp.ro, digisport.ro