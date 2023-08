Ionuț și Larisa de la Casa Iubirii, mai fericiți ca niciodată! Cum au reușit să se împace și ce planuri au în relația lor | EXCLUSIV

In articol:

Ionuț și Larisa, foști concurenți Casa iubirii, au vorbit despre cum evoluează lucrurile între ei, cât de pregătiți sunt de următoarea etapă din viața lor, dar și cât de bine se înțeleg cu părinții lor. Ionuț a declarat că îi este frică și că s-ar speria să audă că Larisa este însărcinată cu gemeni.

Ionuț și Larisa, mai îndrăgostiți ca niciodată

Ionuț și Larisa sunt din nou împreună de ceva timp. Aceștia au făcut primele declarații în calitate de cuplu și ne-au dezvăluit care sunt planurile lor și cum arată relația lor acum.

"Larisa: Am fost în vacanță până acum doar noi doi, de două ori cu părinții lui Ionuț și încă o dată cu ai mei. Eu îl așteptam să iasă afară să vedem cum suntem noi împreună și să vedem testul ăsta. Mă simt foarte bine în privința lui Ionuț, chiar îl cunosc din ce în ce mai bine așa cum e el, nu am șanse să mă plictisesc cu el deloc. E foarte amuzant, mă lasă să fiu eu. Cred că o să ne meargă din ce în ce mai bine.

Ionuț: Și noi mai avem certuri, că e normal. În continuare avem foarte mulți susținători. Avem în plan să ne mutăm împreună, ea stă mai mult la mine decât la ea, dar o luăm pas cu pas, pentru că nu știm ce ne rezervă viitorul. Facem totul lejer", au declarat cei doi.

Cum s-au împăcat Ionuț și Larisa?

În urmă cu ceva timp, Ionuț ne-a spus și cum s-a realizat împăcarea cu Larisa. Când amândoi credeau că s-a sfârșit, flacăra iubirii s-a reaprins, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

"Toată această perioadă mi-a fost gândul la Larisa. De când m-am împăcat cu Larisa, e o altă persoană, e mult mai stabilă, are un job, nu exagerează cum exagera înainte. Și ea s-a gândit la mine. Am fost într-o vacanță amândoi. În vacanța cu Larisa a fost neașteptat de bine, ea a avut un pic de emoții, a fost prima oară când am fost doar noi doi. Părinții ei mă plac, părinții mei o plac. Nu e nimic forțat, e totul natural. În momentul de față e foarte bine și mă bucur pentru asta. Eu am șters tot cu buretele și am luat-o de la zero cu Larisa.", a spus Ionuț, la Culisele Iubirii.

