Ionuț, un copil dintr-un sat uitat de lume [Sursa foto: Facebook]

In articol:

Povestea lui Ionuț, unul dintre copiii din România, stabiliți într-un sat uitat de lume, fără curent electric sau fără a avea ce mânca, a ieșit în evidență după declarațiile controversate ale Ministrului Educației, Monica Anisie. Vorbele ministrului au creat multe polemici în spațiul public, după ce Monica Anisie, prezentă într-o emisiune TV, a oferit un răspuns revoltător. Întrebată de moderatoare dacă s-au găsit soluții pentru fiecare copil defavorizat și dacă s-au luat în calcul și cei care nu au curent electric acasă, care nu au cum să se conecteze cu tableta la internet, Anisie a șocat cu răspunsul ei.

„Bineînțeles că s-au luat și astfel de măsuri, încă din perioada în care am fost în situația de urgență și cu toții am stat acasă și am desfășurat cursurile în sistem online. Acolo unde nu a existat această posibilitate, unitatea de învățământ a asigurat materiale de lucru pentru copii în așa fel încât să continue învățarea. Mai mult decât atât, Ministerul Educației a realizat în parteneriat cu Televiziunea Română programul Teleșcoala, program prin care am continuat pregătirea elevilor pentru examenele naționale. Și acum știm cu toții foarte bine că aceste examene s-au desfășurat în condiții foarte bune, nu au existat probleme, pot chiar să spun că au fost organizate mult mai bine decât în anii anteriori și elevii au putut să-și susțină examenele pentru care de altfel s-au pregătit aproape un an de zile”, a spus Ministrul Educației, Monica Anisie. După această delcarație au ieșit la iveală multe povești ale copiilor, veniți dintr-un mediu defavorizat, care nu au nici tabletă, nici telefon performant sau mai rău, nu au curent electric acasă, toate aceste lucruri fiind necesare pentru desfășurarea orelor online.

Citeste si: Abuzuri de nedescris. Un tată și-a ținut fiul în dulap, luni de zile, obligându-l să bea sos iute până vomită

Citeste si: Cu ce bărbat a fost surprinsă Bianca de la Puterea dragostei, după ce s-a despărțit de Livian - evz.ro

Citeste si: Cum facem diferența dintre o răceală, gripă si COVID-19 - bzi.ro

Citeste si: Doina a pierit spulberată de o motocicletă, când mergea de mână cu soțul ei: ”Suntem distruși”

Ionuț, copilul orfan de mamă și cu un tată bolnav

Ionuț este doar unul dintre copiii, care nu deține condițiile necesare pentru a desfășura orele online. Băiatul provine dintr-un sat uitat de lume, din județul Mureș. Un internaut a sesizat povestea sa, pe pagina lui de Facebook. Acesta i-a descris povestea lui Ionuț special ca mesajul să ajungă la Monica Anisie.

„Elevul are OBLIGAȚIA de a participa la activitățile de învățare on-line stabilite de unitatea de învățământ”…. Doamna ministru el este Ionuț Nu-l știți orfan de mamă si cu un tată bolnav . Nu va vedea postarea mea. Nu are facebook. Nici telefon. și știți ce nu mai are? Curent electric.

I l-au taiat de 2 luni. El este unul dintre copiii de condiție precară din ROMÂNIA de care ar trebui, prin orice mijloace, să te ocupi dumneata, prin înlesnirea dreptului la educație. Până atunci, obligatia lui Ionuț nu este de a participa la cursuri on-line. Ci de a supraviețui. Poate te trage cineva de mânecă și-ți reamintește faptul că ești ministru într-o țară în care câteva zeci de mii de „IONUȚİ se culcă flămânzi.

Doamna ministru , aveti obligația de a vă conecta mai mult la realitate! Nu prea aveți semnal...!😉” , este mesajul transmis de Costi, pe pagina lui de Facebook.