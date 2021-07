Ipostaza în care a fost surprins Fulgy la doar câteva zile de la externare! Nu era singur în mașină! Cine îl însoțea?! Imagini PAPARAZZI

Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani 23:50, iul 2, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Fulgy a fost externat în urmă cu câteva zile, după ce s-a aflat într-o clinică de reabilitare mai bine de trei săptămâni. Tânărul în vârstă de 23 de ani este pregătit să se întoarcă la treabă și să reapară pe micile ecrane.

Fiul Clejanilor vrea să se schimbe și să devină un om mai bun, același principiu fiind valabil și în viața amoroasă.

Înainte să intre în atenția oamenilor legii, Fulgy s-a afișat cu diferite domnișoare în mediul online. Niciuna dintre relațiile lui nu au fost de durată, motiv pentru care a rămas în continuare un tânăr singur. Niște videoclipuri postate de fiul Clejanilor la secțiunea de stories de pe Instagram, după externarea sa, au ridicat mai multe semne de întrebare. Din imagini postate de cântăreț se vede clar cum acesta se află în mașină alături de o tânără misterioasă. Dovadă stau și ultimele imagini surprinse de paparazzi WOWbiz.ro, alături de Fulgy și tânăra misterioasă.

Fulgy a fost adus la casa părinților chiar de fata cu care se afla în mașină. Celebrul artist a ieșit din locul din dreapta cu mai multe bagaje după el, inclusiv un tricou aflat pe umeraș, cât și niște pungi mai mici care par a fi de cadou. După ce l-a lăsat pe tânăr acasă, fata misterioasă a plecat de la casa Clejanilor. Ultimele zvonuri din mediul online susțin că tânăra ar fi noua iubită a artistului, pe care Fulgy a prezentat-o deja părinților.

Cum se simte Fulgy, după ce a fost externat de la clinica de reabilitare

Fulgy s-a confruntat cu o perioadă dificilă din viața lui. Tânărul a avut nevoie de o câteva săpătmâni în care s-a detașat de tot ceea ce înseamnă internet, rețele de socializare și s-a axat pe sănătatea lui. El a oferit primele declarații, pentru un post de televiziune, despre starea lui actuală.

„Mă simt foarte bine, sunt fresh, sunt o persoană optimistă, pozitivă, mereu am fost așa, câteodată am mai căzut în mici depresii, se spune că de câte ori cobori, e important cum te ridici.

Este vorba despre aproximativ acum un an, atunci când din cauza patimilor substanțelor interzise, am consumat substanțe interzise acum o perioadă îndelungată de timp, am avut niște probleme, automat după ce le lași sunt niște simptome peste care am trecut. În tot timpul ăsta am meditat, am stat în casă, am stat departe de social media și tot ce înseamnă, pentru că ajunsesem la un punct în care cuvântul Fulgy adunase pe net peste 60-70 milioane de vizionări, nu mai făceam față la atâtea păreri, gânduri comentarii", a declarat tânărul.