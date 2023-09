Ipostaza în care Doinița Oancea nu își dorește niciodată să apară: „Nu vezi așa ceva”. De ce își roagă actrița fanii să aștepte atunci când vor să se pozeze cu ea: „De fiecare dată”

In articol:

Doinița Oancea este una dintre cele mai cunoscute actrițe de la noi din țară, iar datorită carierei sale artistice și rolurilor pe care le-a interpretat în filmele și serialele românești, foarte urmărite de public, aceasta a câștigat aprecierea unui număr foarte mare de persoane. Vedeta are foarte mulți fani care se bucură atunci când o văd în realitate și nu ezită să o roage să se fotografieze împreună, însă Doinița are o regulă de aur, pe care vrea întotdeauna să

o respecte.

Citește și: „Mă emoționez foarte tare” Ana Bodea, primele declarații despre relația cu Valentin Butnaru! Ce a spus actrița după ce a fost surprinsă alături de prezentatorul TV. Dezvăluirile neașteptate făcute chiar de ea

Doinița Oancea își dorește să apară întotdeauna în public în ipostaze decente, lucru pentru care, atunci când se află la plajă și este abordată de fani, actrița îi roagă politicos să o aștepte pentru a se îmbrăca, iar mai apoi se pot fotografia împreună. Acesta este unul dintre principiile vedetei, care recunoaște că, uneori, se simte stânjenită de faptul că este nevoită să îi lase pe oameni să aștepte până când pot face o fotografie împreună. Pentru a evita astfel de momente, vara aceasta, Doinița Oancea a ales să își petreacă o mare parte din vacanță pe litoral, însă pe o plajă mai retrasă, unde s-a putut relaxa în voie.

Citește și: „Înaintez în viață” Ce a spus Doinița Oancea despre viața ei amoroasă, după ce a fost surprinsă la brațul unui bărbat misterios!? Actrița a uimit pe toată lumea cu mărturisirile făcute: „Înaintez în viață”

Citeste si: Ai tensiune mica? Ce cauze sunt si cum trebuie sa actionezi

Citeste si: Mikaela Spielberg, fiica celebrului regizor Steven Spielberg, carieră ratată în industria pentru adulți| GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

„Am ales și plaje mai ferite să zicem sau unde oamenii nu veneau neapărat să se bage în sufletul tău. Nu este despre asta, dar am fost ok. Eu nu fac poze dezbrăcată. La mine pe Instagram nu vezi așa ceva, cel mult o poză cu spatele, o parte dintr-un costum de baie, adică nu mă postez în costum de baie în totalitate. De fiecare dată, dacă venea cineva și își dorea o poză cu mine, spuneam să aștept un pic ca să mă îmbrac.(...) Privirile le simți oricum, că oamenii te văd, dar eu am norocul, așa aș vrea să zic, dar chiar așa și este, să primesc foarte multe zâmbete din partea oamenilor și asta este un lucru bun și foarte frumos care mi se întâmplă datorită meseriei pe care o am”, a povestit Doinița Oancea pentru Ego.ro.

Doinița Oancea are o regulă de aur atunci când vine vorba despre fotografii [Sursa foto: Instagram]

Doinița Oancea, veșnic recunoscătoare persoanei care a lansat-o în actorie

În prezent, actrița, în vârstă de 40 de ani, se bucură de o carieră impresionantă în lumea actoriei. Puțină lume știe, însă, cine este persoana care a avut încredere în Doinița Oancea, în urmă cu mulți ani, oferindu-i acesteia primul ei rol într-un film.

De curând, vedeta a mărturisit că cea care a lansat-o în actorie a fost Ruxandra Ion, care a văzut talentul artistic al Doiniței și nu a ezitat să o sprijine pentru a deveni o actriță de mare succes.

Citeste si: „Tot plângea că o doare. Spre dimineață a spus că nu are aer, simte că nu are aer. Gura și nasul îi erau vinete.” Cum s-a stins, de fapt, Alexandra Ivanov la maternitatea din Botoșani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 6 septembrie 2023. Ce sărbătoare este miercuri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Cum a reacționat Kim Kardashian după ce au apărut imagini cu Kanye West în ipostaze indecente- radioimpuls.ro

Citește și: Doinița Oancea a spus-o clar și fără rețineri! Ce relație are cu surorile Luciu, după ce au fost colege pe platourile de filmare în urmă cu ani buni? Nimeni nu se aștepta: „Nu mă înșel”

„Ce rol a jucat dumneaei și încă joacă.. este femeia care a avut încredere într-o copilă la momentul respectiv, o copilă practic venită de nicăieri! Eram civil, adică nu făcusem facultatea, a avut încredere, a simțit dumneaei că merit o șansă, șansa pe care mi-a dat-o și i-am dovedit, cred, de-a lungul timpului, că nu are de ce să regrete. Alături de ea am crescut și eu profesional. E o parte foarte importantă din viața mea!(...) Da, îi datorez schimbarea vieții mele, pentru că sunt sigură că întâlnirea cu lumea asta a actoriei a avut o schimbare de 180 de grade în viața mea. A adus o astfel de schimbare, eu eram pe cu totul alt traseu!”, a declarat Doinița Oancea pentru Click.ro.