Ipostaza incendiară în care Anamaria Prodan s-a afișat pe internet, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat despărțirea

Anamaria Prodan este un exemplu de urmat atât din punct de vedere profesional, căci a reușit să se facă remarcată într-un domeniu controlat de bărbați și să impresioneze și, de asemenea, este un exemplu de femeie.

Are trei sarcini la activ, dar acest lucru nu se vede și pe trupul ei și nu degeaba este supranumită „sexy-impresara” căci mama natură a înzestrat-o cu multe calități fizice.

Vedeta are un trup demn de invidiat și este o apariție greu de trecut cu vederea. Iar dacă domnilor le rămâne pe retină, doamnelor și domnișoarelor le stârnește sentimente precum invidia și gelozia. Anamaria Prodan spune că a ajuns la această formă în timp. A avut mereu grijă de ea și nu a făcut niciodată excese. În ciuda vieții profesionale agitate, impresara de fotbal încearcă să nu piardă nopțile și își face mereu timp pentru rutina de îngrijire.

„Nu am secrete, am o viață ordonată, o viață normală. Eu nu merg în discoteci, nu pierd nopțile. Dorm normal, mănânc normal. Am aproape 50 de ani, nu mănânc seara. Fac sport. Am grijă de mine, e vorba de respect față de mine, în primul rând”, a spus Anamaria Prodan în urmă cu câteva zile.

Anamaria Prodan s-a afișat într-o ipostază incendiară pe rețelele de socializare

Vedeta le-a dat motive de bucurie fanilor de pe rețelele de socializare, după ce a postat o fotografie în care apare extrem de sexy. Imaginea vine la doar puțin timp, după ce Laurențiu Reghecampf a anunțat că a început demersurile în instanță pentru a divorța de ea.

Anamaria Prodan a făcut publică o fotografie în care se află la piscină, îmbrăcată într-un costum de baie, iar toate calitățile fizice sunt bine etalate.

Poza postată în urmă cu puțin timp de impresară [Sursa foto: Instagram]

Anamaria Prodan se poate lăuda cu un corp sculptat, un bust generos, posterior bombat și niște picioare amețitoare. Chiar dacă a născut trei copii, vedeta se laudă cu un corp pe care multe domnișoare și-ar dori să-l aibă. Astfel, nu e de mirare că internauții au înroșit butonul de apreciere și au comentat în consecință la postare.

Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf [Sursa foto: Instagram]

Laurențiu Reghecampf a anunțat divorțul de Anamaria Prodan

După ce în presă au apărut zvonuri conform cărora antrenorul de fotbal ar urma să aibă un copil cu o altă femeie, Laurențiu Reghecampf a anunțat, în mod public, divorțul de Anamaria Prodan.

„ Vă mărturisesc faptul că este un moment delicat din viața mea. Eu nu mi-am expus niciodată viața personală și nu voi proceda altfel nici de acum înainte. Familia este sfântă pentru mine. Până azi, m-am rezumat, ca expunere publică, la cariera construită în fotbal și nu voi înceta să-mi urmez principiile. Provin dintr-o familie decentă, cu temeiuri creștine, care s-a raportat mereu la Dumnezeu.

Nu sunt o persoană conflictuală și nu port niciun război cu nimeni. Vreau doar să precizez anumite lucruri, pentru a nu exista interpretări ulterioare din partea mass-media. Personal, am depus actele de divorț la capătul unei căsnicii de care nu mă voi dezice vreodată și pledez pentru respectarea opțiunilor personale atât din punct de vedere familial, cât și profesional. Referitor la informațiile prezentate de curând în presă, sunt în măsură să afirm doar faptul că Dumnezeu e peste noi și doar El va decide drumul fiecăruia!”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Laurențiu Reghecampf.