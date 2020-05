In articol:

Despărțirea Andrei de Bogdan Mocanu a fost disecată în mii de feluri de cei implicați în scandal! Dacă, inițial, fostul câștigător de la Puterea dragostei a încercat să stea deoparte și să nu facă valuri, ei bine, iubita lui a ținut să își spună tot oful și să îl acuze, în special, de infidelitate. Iar în sprijinul celor afirmate de ea aveau să vină și o serie de imagini dubioase cu Mocanu și Bia, o ex-concurentă din show, în ipostaze apropiate, undeva...dincolo de București.

Toată lumea știe că, la puțin timp după despărțirea temporară de iubita lui, Bogdan Mocanu și Bia de la Puterea dragostei au fost surprinși împreună de camerele de luat vederi ale unei pensiuni. Alături de cei doi foști concurenți se mai aflau o prietenă bună a brunetei și Jador. Întâlnirea nu a rămas secretă, dimpotrivă, la scurt timp de la derularea ei, două vloggerițe au postat în mediul online o serie de imagini compromițătoare cu ei și au explicat că Bogdan Mocanu și Bia s-au sărutat pe terasa vilei, mai mult decât atât,la un moment dat au întreținut și relații intime. Informațiile au venit ca un bumerang pentru câștigătorul primului sezon de la Puterea dragostei, care pare crucificat în urma evenimentelor așa-zis amoroase, iar Andra nu a mai dorit sub nicio formă să îl mai ierte de atunci.

Imaginile acelea sunt o capcană pentru Bogdan”

Totuși, sunt persoane care văd și dincolo de filmele prezentate pe internet și au chiar variante surprinzătoare pentru publicarea lor și, firește, rezultatul la care au dus ele. ”Imaginile acelea sunt o capcană pentru Bogdan, încă nu pot să îmi dau seama cine a pus la cale totul, încerc să aflu toate dedesubturile acestor lucruri ciudate... Cert este că au cooperat mai multe persoane să îi despartă pe Andra și pe Mocanu. Acum, vom afla cine. Și el are vină lui. Dragostea ne face să ne comportăm în multe feluri, ne face să fim mai nebuni decât ne-am imaginat vreodată, și câteodată, și mai răzbunători”, a spus Thalida, o îndrăgită concurentă de la Puterea dragoste, care a mai deschis un subiect, care, poate, ar putea avea legătură cu tot ce s-a întâmplat. ”Mie mi s-a părut și foarte ciudată prietenia asta dintre Mocanu, Andra și Jador, în condițiile în care Jador și Andra au avut ceva o tentativă de apropiere în emisiune. Și dacă există un contact pe parte sentimentală, nu știu dacă poți fi happy friend, tot mai rămâne ceva acolo...”.

Spusele Thalidei completează și părerea unuia dintre protagoniștii scandalului. ”Andra și Bogdan Mocanu, despărțire diabolică și planificată sau nu”?, cam așa sună întrebarea în acest moment, iar Mocanu are și un răspuns, prezentat în premieră de WOWbiz.ro, în urmă cu câteva zile. ”Din câte se poate observa în imagini, eram mai mulți la pensiune și dacă am sta să interpretăm, am putea să ne imaginăm că a fost o orgie, ceea ce este departe de adevăr! Acolo, nu s-a întâmplat nimic, se poate vedea și pe camerele de supraveghere ale locației...Însă, ce a urmat, prin prezentarea filmulețelor, a dus la situații dure pentru mine și departe total de realitate. De aceea, am plecat singur într-o căutare a adevărului. Nu mi-a venit să cred care a fost scopul de fapt al tuturor acestor prezentări de imagini publicului. Totul a fost programat, chiar și venirea mea de a-l lua pe Jador din acea locație a fost indusă tot de ele, de Bia și de prietena ei. Se vede foarte clar, dacă se urmăresc secvențele, că noi, băieții, le-am refuzat, că inițial, le-am dat jos din mașină, am plecat și apoi la insistența lor la Jador, ne-am întors să mai stăm de vorbă, pentru că era târziu. Acolo s-a terminat totul. Restul este poveste...”, a comentat Bogdan pentru WOWbiz.ro!