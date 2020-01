Cristina Țopescu trăia înconjurată de animale, avea 7 câini care se aflau cu ea în casă în momentul morții, dintre aceștia doi au fost găsiți morți, se pare chiar cu ea în cameră. La începutul lunii noiembrie anul trecut, unul dintre cățeii Cristinei Țopescu a murit, iar fosta realizatoare tv a postat atunci un mesaj emoționant pe pagina ei de socializare. Cristina Țopescu era distrusă după moartea cățelului pe care-l adunase de pe stradă în urmă cu trei ani și care fusese extrem de bolnav. ”Iubitul meu TATI, n-am putut să-ți mai dau decât 3 ani de viață. Și multă iubire. Acum 3 ierni, cam pe vremea asta, ai fost aruncat in stradă de unii care nu pot fi numiti oameni. Erai bolnăvior, insuficiență cardiacă, emfizem pulmonar, epilepsie, toate analizele arătau că nu mai ai mult de trăit…”, este o parte din mesajul postat atunci de Cristina Țopescu.

De moartea acestui câine s-au legat însă câteva prietene virtuale ale Cristinei Țopescu, care au venit cu o ipoteză de-a dreptul halucinantă privind moartea fostei jurnaliste.

”Cristina Țopescu a decedat în urmă cu 2 săptămâni în același fel ca și câinele bolnav ce l-a găsit pe stradă și l-a ”înfiat”! Cu siguranță a contactat o boală infecțioasă, posibil parazitară (Toxocara, Echinoccocus...) din păcate nediagnosticată la timp

Aceeași infecție posibil să fi fost contactată și de ceilalți doi câini găsiți tot morți. Contactați un medic veterinar pentru a fi consultați și ceilalți 6 câini încă în viață (…) Obișnuia să se culce cu ei în pat...îi înțeleg nevoia de afecțiune, dar a depățit anumite limite care i-au fost fatale”, spune cineva într-un mesaj pe contul de socializare al Cristinei Țopescu.

Și cum, alții au cerut amănunte, respectiva persoană a venit și cu amănunte. ”Numai dacă vor pune probe recoltate din organele interne (inima, creier) la microscop vor putea afla despre ce fel de parazit este vorba. Ceea ce mă îndoiesc.

Parazitii microscopici sunt mult mai periculosi decat bacteriile ! ...Majoritatea bacteriilor si virusurilor din organism sunt produse de parazitii intestinali de diferite dimensiuni , care traiesc in mod obisnuit in intestinul subtire al tuturor oamenilor ...Doar cand ajung la un numar mare acestea determina simptome de greata, voma, dureri abdominale, hipertensiune, migrene ceea ce determină pacientul sa se duca la medic ...Parazitii microscopici, in schimb, ajung pe cale limfatica la toate organele, inclusiv la creier, determinand epilepsie sau moarte subita”, a continuat respectiva persoană într-un alt comentariu.

Cristina Țopescu a murit. Alături de ea au fost găsiți și doi câini fără suflare

Cristina Țopescu a fost găsită moartă în casa în care locuia înconjurată de câini. Avea 7, dintre care doi au fost găsiți morți lângă ea. Erau cățeii care nu ieșeau afară fără stăpâna lor și care o iubeau până la sacrificiu. Așa au și plecat, odată cu ea. Tocmai pentru că până la venirea rezultatelor nevropsiei, moartea Cristinei Țopescu este considerată a fi una suspectă, procurorul de caz a cerut realizarea necropsiei celor doi căței găsiți fără suflare.

Cadavrele animalelor au fost preluare încă de duminică seara de reprezentanți ai Direcției Sanitar-Veterinare, pentru ca apoi să ajungă la Institutul de Diagnostic și sănătate animală unde, în urma analizelor efectuate, se va stabili cauza decesului cățeilor Cristinei Țopescu.

Cristina Țopescu a murit. De ce a cerut procurorul de caz necropsia câinilor decedați

Potrivit unor surse din interiorul anchetei, procurorul dorește să afle cât mai repede dacă poate fi vorba despre substanțe periculoase care ar fi fost ingurgitate de animale, sau nu. Dacă da, atunci ipoteza unei morți voluntare poate fi luată în calcul.

Cristina Țopescu avea 59 de ani și a fost găsită duminică seara, moartă în casă. Conform informațiilor oamenilor legii, fosta jurnalistă și realizatoare tv, murise în urmă cu circa trei săptămâni. Trupul ei a fost găsit pe pat, aproape mumificat. Polițiștii spun că nu au găsit urme de violență pe corp, însă cauzele decesului se vor afla abia după ce mediciștii legiștii vor prezenta raportul necropsiei.