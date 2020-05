In articol:

Arhiepiscopul Teodosie face un apel catre autoritati pentru ca bisericile sa fie redeschise. Intr-o transmisiune live pe Facebook a dezvaluit ca va avea o discutie cu prefectul Constantei si va cere deschiderea lacasurilor de cult din judet si nu numai.

IPS Teodosie sustine ca a fost o greseala flagranta decizia autoritatilor de a le interzice credinciosilor sa mearga la biserica in timpul starii de urgenta pentru coronavirus.

IPS Teodosie: Biserica inchisa e o blasfemie, un pacat!

"Daca vreti sa se deschida, exprimati-va vointa dvs in scris. Stiu ca vreti. Dar vreti ca numai noi sa strigam?! Eu strig mereu! Saptamana viitoare voi face o petitie, dar vreau sa am... Daca ziceti, nu eu zic, ziceti dvs. Multi mi-au spus. Scrieti-ne. Vom merge cu petitiile dvs. Nu va oblig sa scrieti, eu respect dorinta dvs.

Am pregatit o documentare. Crestinii fara biserica nu isi exercita un drept religios care e inscris in constitutie. Avem si o lege crestina a noastra canonica, prin care noi trebuie sa ne exercitam religiozitatea in biserica, suntem impiedicati cu adevarat. Nu inteleg aceasta restrictie, am tot spus ca nu o inteleg, nu are nicio logica! Biserica nu infecteaza! Pentru moment, macar in pridvorul bisericii sa putem face slujba, iar dvs imprejurul bisericii, la 2 metri. cereti si vi se va da. Sunt convins ca trebuie sa se deschida bisericile. Este incalcat flagrant al nostru! La cererea pe care o voi face pentru deschiderea bisericilor, voi atasa si dorintele dvs, cu semnaturile dvs. Daca vreti sa se deschida biserica, eu sunt portavocea dvs. (...) Este un drept al dvs care trebuie respectat, pana acum a fost incalcat flagrant. Am tacut pentru ca nu am fost intrebat. A fost un dialog urgent doar cu Preafericitul. Am sustinut dar ajunge! Biserica inchisa e o blasfemie. Este un pacat. E o nedreptate care vi se face! Atatia mi-au plans la telefon! Stiu ca doriti!", a spus IPS Teodosie.

Bisericile raman inchise si dupa 15 mai? Marcel Vela: „La biserică merg persoane de o anumită categorie de vârstă, sunt vulnerabile”

Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, luni seară, că deschiderea lăcaşurilor de cult trebuie gândită foarte bine, subliniind că este nevoie în acest sens de ajutorul Bisericii Ortodoxe Române (BOR).

„La biserică, în general, merg persoane de o anumită categorie de vârstă. Sunt persoane vulnerabile, trebuie gândit foarte bine, dacă nu cumva există riscul de infecţie în prima fază. Biserica şi preoţii au fost foarte riguroşi de Paşte, acum biserica trebuie să facă o analiză obiectivă, fără patimă, să vedem ce putem face", a declarat Vela.

Vela a precizat că, în opinia sa, acest virus va schimba românii, iar valul al doilea, preconizat în toamnă, va fi mult mai bine pregătit.

"Cred că acest virus ne va schimba. Dacă vine valul doi suntem mai bine pregătiţi. Cred că trebuie să ne vaccinăm", a declarat ministrul de Interne.