Irina a fost bătută de iubit pentru că a refuzat să facă amor cu un prieten de-al lui ”Mi-a dat să mănânc sare cu lingurița și mi-a interzis sa beau apă”

Irina, o tânără de 30 de ani, descrie coșmarul prin care a trecut din cauza fostului său iubit.

Povestea Irinei este una dureroasă. Tânăra a acceptat să fie umilită, exploatată de iubitul său, pe care îl iubea și care o șantaja emoțional. Îi spunea că se va sinucide dacă îl părăsește. Un episod traumatizant a făcut-o pe tânără să spună ”Gata!” și să meargă la poliție.

”Dorea ca eu să întrețin relații sexuale împreună cu alți prieteni de-ai lui. Aducea în casa fel și fel de indivizi, iar dacă refuzam, mă bătea, mă umilea, mă sechestra.

Într-o zi, pentru că am refuzat sa întrețin relații sexuale cu unul dintre prietenii lui, m-a dezbrăcat și întins pe jos în baie, pe gresia rece, mi-a dat să mănânc sare cu lingurița și mi-a interzis sa beau apă. Apoi, a luat o forfecuța de unghii și a început să îmi taie părul.

Nu mai știu cum am scăpat din mâinile lui, nu mai știu nici ce mi-a dat putere să rezist. Îmi amintesc că am profitat ca a lăsat ușa deschisă ca să ducă gunoiul la ghena de pe scara blocului și atunci am ieșit tiptil, am urcat pe scări un etaj mai sus, de-acolo am luat liftul și-am fugit. Secția de poliție era aproape, m-am oprit acolo… Eram în stare de șoc, nu îmi amintesc prea multe, știu că am ajuns la spital, de unde au venit părinții să mă ia”, a povestit Irina episodul care a făcut-o să pună capăt coșmarului.

După ce l-a părăsit, bărbatul s-a sinucis

Acum tânăra face terapie și încearcă să-și revină, mai ales că după ce l-a reclamat la poliție și nu a mai vrut să-l vadă, bărbatul și-a pus în aplicare amenințarea și s-a sinucis.

”Mă tot gândesc la perioada aceea. El mă obliga să întrețin relații sexuale cu alți bărbați, el era foarte gelos și paranoic. Spunea că se va sinucide dacă îl părăsesc. Cred că poliția l-a căutat, îi făcusem plângere printre altele și pentru sechestrare. A început să sune și să îi terorizeze la telefon pe fratele și pe părinții mei. Tot încerca să dea de mine. A încercat sa vina și acasă la ai mei, eu eram oricum în spital atunci. Nu am mai vorbit cu el de atunci, de când am reușit sa fug. După ce m-am externat, a venit poliția la ușa părinților mei să mă caute, m-au anunțat ca s-a sinucis. Acum, în aceasta perioadă, când fac terapie, mă întreb oare ce este mai dureros: faptul că am fost violată, bătută sau sentimentul meu de vinovăție că a murit din cauza mea”, încheie Irina.

Irina este una dintre tinerele care și-au spus povestea în luna noiembrie, pentru cauza susținută de asociația ”Zi de Bine”, cea a luptei împotriva violenței și abuzului asupra femeii. Asociația este finanțată în special de către sărbătoriții lunii, fiecare persoană putând să-și doneze ziua de naștere sau de nume pentru cauza din luna respectivă.

sursa: Asociatia Zi de Bine