Irina a rămas uimită, după discuția avută cu Răzvan Fodor. Ea credea cu totul altceva: „Aflu, cu gura căscată, că a fost...”

Irina și Răzvan Fodor au o relație de circa 14 ani, iar în anul 2010 au ajuns în fața altarului. Cei doi sunt foarte apreciați și sunt văzuți de fanii lor ca un cuplu perfect. Au trecut cu brio testul timpului și se pare că sentimentele lor sunt la fel de puternice ca în prima zi.

Cu doar câteva momente în urmă, Irina Fodor a postat în mediul online un mesaj emoționant despre căsnicia ei.

Irina Fodor și soțul său sunt discreți și preferă să nu ofere prea multe detalii despre viața lor de familia, însă uneori cei doi fac anumite excepții și dau din casă detalii neștiute de fani. S-au cunoscut pe platourile de filmare, iar de atunci au rămas împreună și, în ciuda faptului că sunt părinți și oameni responsabili, lucrurile nu s-au schimbat prea mult, după cum chiar Irina Fodor a menționat.

Irina Fodor, cum vede relația cu soțul său?

Chiar dacă au trecut peste foarte multe lucruri împreună și au o mulțime de responsabilități, Irina Fodor este de părere timpul la fost foarte blând cu ei în ceea ce privește iubirea pe care o simt.

Se consideră ca niște adolescenți maturi care se iubesc necondiționat, care se uită în urmă cu nostalgie la anii care au trecut, dar cu mare entuziasm la ceea ce va urma.

„Câteodată, mă uit așa la noi doi și mă întreb: oare când o să creștem mari? 🧐🤣

Suntem părinți, avem responsabilități, plătim facturi, taxe și impozite, mai punem în fiecare an un trandafir la buchetul vieții, vorba aia, și totuși, de cele mai multe ori, ne purtăm și ne simțim ca niște adolescenți. 😅

Mă trezesc deseori spunându-i: “Auzi, mai ții minte când am fost nu-știu-unde, acum doi ani?”, ca să aflu, cu gura căscată, că a fost nu acum doi ani, ci acum vreo cinci.

Habar nu am când trece timpul ăsta…🤷🏻‍♀️”, a scris Irina Fodor pe Instagram.