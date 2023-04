Irina Deaconescu a ajuns la medic, după ce a rămas fără păr în vârful capului! Nu s-a așteptat la diagnosticul ăsta: „Nu am crezut”

In articol:

Irina Deaconescu este una dintre cele mai apreciate și urmărite influencerițe din România. Aceasta este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde încearcă să își țină tot timpul fanii la curent cu tot ceea ce mai este nou în viața ei, fie că este vorba de lucruri bune sau nu.

Irina Deaconescu a aflat că suferă de alopecie

Recent, soția lui Cristi Manea a vorbit în mediul online despre o problemă cu care se confruntă de ceva timp.

În urmă cu ceva timp, blondina s-a plâns pe internet că se confruntă cu o problemă, mai exact a rămas complet fără păr în vârful capului. Pentru că a vrut să știe exact care este cauza pentru care se întâmplă una ca asta, Irina Deaconescu și-a luat inima în dinți și a mers la medic, iar diagnosticul a luat-o complet prin surprindere. Aceasta a aflat că suferă de alopecie, o afecțiune dermatologică autoimună, iar acum trebuie să urmeze un tratament care constă în injecții cu cortizon. Mai mult, aceasta și-a îndemnat toți fanii să meargă la doctor din timp și să nu lase problema să se rezolve de la sine.

„Cine își mai aduce aminte de chelia mea? Am o chelie în vârful capului, am luat tot felul de chestii și am crezut că a dispărut de tot. Astăzi am fost la dermatolog, la consultație. Ce credeți că era, de fapt? Alopecie. Mi-a făcut doamna doctor injecții cu cortizon, iar acum așteptăm să crească părul. Aici, că îmi țin părul prins și se rup firele de păr, mi s-a sărit unde era cărarea, mi-a injectat doamna vitamine. Eu nu am crezut că este alopecie, dar asta era, mergeți la dermatolog. Am înțeles că e ceva autoimun, corpul meu atacă firele de păr, nu e cel mai bun lucru, dar există rezolvări, câteva injecții pe care nu le-am simțit.” , a spus blondina.

Citeste si: „A ajuns lângă femeia pe care a iubit-o ca pe ochii lui”. Doi copii din Olt au rămas orfani, după ce părinții lor s-au stins din viață la doi ani distanță- kanald.ro

Citeste si: Un fotbalist celebru a rămas paralizat după ce s-a distrat alături de prieteni. O băutură l-a adus în această situație. Ce conținea- stirileprotv.ro

Citește și: Irina Deaconescu a ajuns la spital! Problemele de sănătate nu-i dau pace influenceriței: „Aveam dureri foarte mari, nu pot nici să deschid gura”

Irina Deaconescu, operație estetică la nivelul bustului, după nașterea celor două fete

După nașterea celor două fiice, vedeta a fost nemulțumită de aspectul sânilor săi și a hotărât să acționeze. Irina Deaconescu a luat decizia de a face o intervenție chirurgicală pentru a remedia această problemă. Astfel, ea a mers la un medic estetician și a ales să facă o operație de ridicare a sânilor și să pună un implant mamar de 380 ml. Deși procedura a durat trei ore, în loc de o oră, vedeta s-a declarat mulțumită de modul în care a decurs și, în special, de faptul că nu a resimțit nicio durere. Irina Deaconescu este mama a două fete.

Citeste si: Gabriela Cristea a vorbit despre ce o obliga Marcel Toader să facă pentru a câștiga 20000 de Euro pe lună- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 25 aprilie 2023. Ce sărbătoare este azi?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Nu trebuia sa raman. Mi-a explicat si doamna doctor!" Claudia Patrascanu, despre cum a ramas gravida cu primul copil al lui Badalau- radioimpuls.ro

„M-am trezit după o zi de somn. Sunt aici, am două bile de bowling foarte tari, dar vreau să vă spun că sunt foarte impresionată de tot ce s-a întâmplat, nu am simțit absolut nimic, nu mă doare nici acum, doar că sunt foarte umflate. Până la urmă am mai scăzut din dimensiunea pe care o stabilisem inițial pentru că am avut un vis ciudat aseară. I-am spus domnului doctor și am ajuns la 380. Eu zic că pentru corpul meu e perfect. Sunt foarte fericită. Nu a fost o intervenție ușoară, domnul doctor mi-a spus că a durat trei ore, în condițiile în care la dânsul urează maxim o oră. Nu mi-a pus doar implant. Pielea mea e distrusă, e trecută prin multe, iar domnul doctor mi-a promis că va face tot posibilul să am cel mai frumos rezultat. Sunt minunate, sunt foarte draguțe”, a mărturisit influencerița acum ceva timp.

Citește și: Fiica cea mică a Irinei Deaconescu, de urgență la spital. Micuța Venus nu se simte deloc bine: „E atât de greu să îi vezi mici și bolnăviori!”