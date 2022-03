Irina Deaconescu a născut! Iubita lui Cristian Manea a făcut primele declarații după ce a ieșit din sala de nașteri

In articol:

Irina Deaconescu și iubitul ei, fotbalistul Cristian Manea, trăiesc cele mai frumoase clipe din viața unui cuplu, după ce au devenit părinți pentru a doua oară. Fiica lor a venit pe lume în urmă cu puțin timp, după ce mama ei a fost nevoită să nască mai devreme decât plănuise cu medicul ei.

Se pare că aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, iar în urma unui control a fost îndemnată dă se interneze cât mai repede în maternitate și să nască. Aceasta a făcut, în urmă cu puțin timp, primele declarații chiar de pe patul de spital!

Irina Deaconescu [Sursa foto: Instagram]

Cum se simte Irina Deaconescu, după ce a devenit mamă pentru a doua oară

A fost o perioadă destul de grea pentru tânăra mămică, însă a reușit să depășească totul cu brio, iar toate greutățile și obstacolele parcă s-au risipit, după ce și-a ținut cea de-a doua fiică în brațe. Ziua de astăzi a avut un final total neprevăzut pentru Irina Deaconescu, care a ajuns să nască de urgență, cu patru zile înainte de data stabilită inițial. După ce a mers la un control de rutină, a fost trimisă acasă să-și facă bagajul pentru maternitate și s-a internat în maternitate, acolo unde câteva ore mai târziu a intrat în sala de nașteri.

Operația de cezariană a decurs conform planului, iar fiica ei s-a născut perfec sănătoasă. Iubita lui Cristian Manea a vrut să-și liniștească fanii, cărora le-a dezvăluit că se simte bine și ea, dar și fiica ei.

Citeste si: Joe Biden, decizia extrem de periculoasă a momentului. Se întâmplă chiar azi la granița cu Ucraina. Cum va reacționa Putin?- bzi.ro

„Totul a mers super. Micuța mea e bine. Vă mulțumim pentru gândurile bune”, a scris Irina Deaconescu pe contul personal de Instagram.

Irina Deaconescu [Sursa foto: Instagram]

Irina Deaconescu, nevoită să nască mai devreme

Tânăra a avut o perioadă destul de grea din toate punctele de vedere și a ajuns în sala de nașteri mult mai repede decât și-a imaginat.

Iată cu ce probleme s-a confruntat în ultima perioadă.

Citeste si: Irina Deaconescu, iubita lui Cristian Manea, nevoită să nască de urgență! Cu ce probleme s-a confruntat: „De alaltăieri până ieri am vomitat non-stop”

„În aproximativ 30 de minute intrăm în operație. Să vă fac un update la ultimele zile. Nu maiștiu ziua în care am internat-o pe Victoria. M-am trezit în pat cu ea, plină de sânge la nas, am mers cu ea la UPU, nu se știe exact de ce i-a curs sânge atât de tare. A fost ținută în spital pentru că refuza să mănânce să bea apă. A fost greu în spital cu ea, eu în sărcinată cu câteva zile înainte să nasc, ea suferea, a fost horror. (...)

Citeste si: Irina Deaconescu, probleme de sănătate cu doar două săptămâni înainte să nască: „Sunt în stare legumă, n-am vlagă să mă ridic din pat”

Ieri am sunat-o pe mama mea să stea cu Victoria pentru că nu mai puteam. Am luat tratament preventiv să nu mă ia răceala și am făcut foarte rău că am luat toate pastilele o dată și pe stomacul gol și de alaltăieri până ieri am vomitat non-stop, ceea ce cred că a și făcut să apară contracțiile acum. Am pierdut puțin lichid, am venit la monitorizare și control mi-a spus că nu am cum să nasc pe 30, a zis că trebuie să vin astăzi. Nu sunt la fel de speriată cum eram la Victoria, pentru că știu exact ce urmează să se întâmple. Îmi e frică, evident, și e greu, e un sentiment aparte, dar sunt mult mai relaxată. Abia aștept să o văd pe bebelina”, a mai povestit aceasta, cu puțin timp înainte de a intra în sala de nașteri.